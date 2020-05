Coronavirus 4ª temporada

Querido lector, el siguiente mes está lleno de estrenos y no precisamente en el cine al cual no podemos asistir, pero de que hay peliculones los hay y no en alguna plataforma digital, espero terminemos el año de una manera digna (que como vamos…) muerte, restricciones, pobreza y muchas cosas más.



Hablando de estrenos el que comienza el primero de junio en las plataformas digitales es el IVA que ya empezaron a cobrarles a los prestadores de éstos servicios y de igual manera a nosotros, suben sus precios para que ellos no paguen tanto impuesto, total los mexicanos solo culpamos al gobierno por cobrar impuestos.



La nueva mortalidad que inicia el 1 de junio, no está leyendo mal ni me equivoqué, el Dr. Jorge Alcocer Varela lo dijo, yo no lo estoy inventando, no se si han escuchado que el subconsciente traiciona, creo que así fue y bueno, al parecer estamos destinados a ver morir o a morir por la falta de responsabilidad de muchos ciudadanos, por eso el no da los reportes ni tiene su club de fans, por eso prefiere preguntar lo siguiente:



¿Quieren ver Gatel? Y todos: ¡si queremos! Todas adoran al rockstar, al poeta de la medicina, el que arranca los suspiros de las mujeres, aunque diga lo mismo todos los días, aunque se equivoque el Epidemiólogo López Gatel es sincero y directo cuando le preguntan en una entrevista ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y el de una manera suave, delicada y con tacto repode: NUNCA, así o más claro.



¿Hasta dónde llega la pobreza me pregunto yo? Un estreno si es que llega a sobrevivir es ’cuando lloran los ex ricos presidentes’.Todo México está preocupado por los pobres, por los que se encuentran en la miseria, como Vicente Fox, no sabemos si ya se llevó un trozo de PAN a la boca, si a ’Martita’ ya pudo darle una galleta María remojada en agua de limón, no lo sabemos, el con sus ranchos, con sus sembradíos de mariguana, sufre y no tiene para comer desde que le quitaron sus guaruras y pensión ¿Qué podemos esperarnos nosotros?



Otro estreno que no es película pero si un libro ’Decisiones difíciles’, completamente original, desde su título, copiado de otro libro (Hard Choices) de Hillary Clinton, que si lo traducimos nada que ver con el de Felipe Calderón, ahora tiene que vender sus libros para que siga chupando la de presidente, la de Don Pedro y no caiga en el ’tonaya’. Ahora que ya está registrado su partido siga ’chupando’ con el dinero de los mexicanos, pobrecito, sufre mucho, pero como critica, lo que hace el alcohol, pero ayudará a combatir la pobreza (la suya y la de su familia).



Otro gran estreno muy esperado es La muerte de Susana Distancia, también para el primero de junio, de por sí, ya hemos visto muchos avances de esta película de terror en fiestas en Iztapalapa, Ecatepec, Puebla y bueno, desde los primeras escenas se ve como empiezan a torturarla, a matarla poco a poco con enormes filas en busca de conseguir cerveza. No se la puede perder.



Algo que al mexicano no le enseñaron en la escuela y perdón por generalizar, es a no respetar los semáforos, está en amarillo y acelero para pasar, ’si me agarra el rojo casi al final no es infracción’, ahora ¿van a respetar el que propone nuestra querida Gobernadora? La Doctora Sheimbaum está dando indicaciones para regresar a nuestras actividades normales después del 15 de junio y según la disponibilidad de camas es como funcionará.



Si se siguen muriendo tantos, que no son muchos, pero no tanto como se quisiera, y no me acordé de Cantinflas, (solo le pido analice un poco el porqué de las palabras) vamos a tener camas disponibles muy pronto y rápido, en julio empieza el nuevo convenio con los vecinos del norte (Canadá y E.U.) y como la mayoría de los mexicanos son daltónicos, el rojo va a parecer naranja, el naranja amarillo y como me paso los amarillos como si fuera verde que todo se normalice en el mes de julio.



Uno de los últimos estrenos es el de la ’edad de piedra’ una película que tiene de todo, viajes en el tiempo, análisis superior, corrupción y la forma de erradicarla. El papel protagónico lo tiene Rocío Nahle, la Secretaria de energía que no quiere energías limpias como la solar y la eólica. Son corruptas esas energías y quiere que se siga trabajando con petróleo y carbón, millones de dólares se perderían, al igual que miles de empleos y bueno la naturaleza y la contaminación no importan.



Un estreno que querían quitar, bueno ¿cómo decirlo? Querían quitar el apoyo para el cine mexicano, hay gente muy preparada, que sabe mucho de cultura, por ejemplo como quitarse una tanga bailando o hacer palyback ya que tampoco canta, que los ciudadanos no lo eligieron pero está ahí, solo para mujeres, el Diputado Sergio Mayer que no le quedó otra más que agachar la cabeza y decir que se va a seguir apoyando a FIDECINE, claro después de que Cuarón, Del Toro, Iñárritu entre otros alzaron la voz.



Querido lector, como siempre usted tiene la última palabra, prepárese para la nueva mortalidad que por la delincuencia vamos a cambiar el cubre bocas por chaleco antibalas, pero hay buenas noticias. Para invierno se estrena la película coronavirus contra la influenza ¿quién ganará?