’Coronavirus, asunto de Seguridad Nacional’: Héctor Astudillo

Luego de afirmar que el tema de Salud se ha convertido en un tema de seguridad nacional debido a la contingencia generada por el COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores, expresó que este fin de semana inicia el periodo de Semana Santa y aunque no se consideran vacaciones, llamó a una alineación nacional para definir si habrán restricciones en las playas, al tiempo que exhortó a implementar un programa emergente de alimentación en México, además el de garantizar el suministro de agua a la población.



A primera hora, con integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el Ejecutivo guerrerense sostuvo una video conferencia con el Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, además de la asistencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora y los gobernadores de la República Mexicana, a fin de reforzar los protocolos y acciones homologadas de seguridad derivado de la contingencia por el COVID-19.



Respecto al tema del abasto del agua, el gobernador planteó que en esta crisis sanitaria es preponderante que la Comisión Federal de Electricidad garantice el suministro de energía eléctrica a los sistemas de agua potable a fin de dotar del vital líquido a la población.



Expuso que es importante que la CFE no corte el servicio de energía para poder bombear el agua en las ciudades más grandes, ni tampoco excederse en los cobros. Y es que la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la Comisión Nacional del Agua le informó que aumentó el 20 por ciento del consumo del agua por el lavado de manos frecuente.



El gobernador Héctor Astudillo, mencionó también que la pandemia por coronavirus ha generado el cierre de comercios en el país y desde luego en Guerrero, por ende hay la necesidad de impulsar un programa emergente alimentario a nivel nacional.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard e integrantes de la Mesa de Seguridad Nacional, indicó que se dará seguimiento a quienes hagan llamados en redes sociales para realizar saqueos a tiendas comerciales con el fin de evitar estos actos y mantener el orden social.



Astudillo Flores, consideró de suma importancia el tema de la migración, ya que Guerrero es un estado que recibe migrantes que desean regresar en la temporada de Semana Santa con sus familias.



Añadió que Acapulco no recibirá el crucero programado en los próximos días a fin de evitar circunstancias que generar alarma en la población.



De igual manera, puntualizó: "Nosotros vamos a sesionar hoy con los principales presidentes municipales que tienen playas porque vamos a tomar muchas determinaciones, pero me gustaría insistir en el alineamiento nacional respecto a este tema tan importante", dijo Astudillo Flores.