Coronavirus: Cientos de científicos están trabajando juntos para encontrar una cura para el coronavirus

¿Quién recordará la importancia de la investigación cuando la pandemia de COVID-19 no sea más que un recuerdo? En una colaboración internacional ambiciosa y sin precedentes, un grupo de científicos identificó en pocas semanas las proteínas que el coronavirus SARS-CoV-2 utiliza para atacar a las células, y elaboró una lista de posibles fármacos para ’ocultarlas’.



Si su trabajo condujera a los resultados deseados -los primeros datos se publicarán pronto en línea- sería una ganancia para todos: un medicamento antiviral encontrado en pocos meses, contra un patógeno que hasta enero no conocía a nadie.



Quitar las herramientas básicas del virus.



Muchos científicos están trabajando para probar los antivirales que ’lo toman’ directamente con el nuevo coronavirus.



Pero los investigadores del Grupo de Investigación sobre Coronavirus del Instituto Cuantitativo de Biociencias de la Universidad de California están adoptando un enfoque diferente: están a la caza de drogas que puedan proteger las proteínas celulares que el virus explota para sobrevivir y reproducirse.



Los virus se reproducen, y al leer estas instrucciones comienzan a producir proteínas virales, como tantas fábricas al servicio de un secuestrador criminal.



Estas proteínas se unen a las proteínas celulares para crear nuevos virus, que dejarán la célula para infectar a otros. Al encontrar las proteínas que los virus utilizan para manipular nuestras células, podemos ser capaces de bloquear este loco mecanismo.



El equipo californiano ya ha creado estos mapas para otros virus, como el VIH, el Ébola y el dengue.



El mes pasado, cuando una mujer californiana contrajo COVID-19 sin haber viajado a zonas de riesgo o conocido sujetos positivos, quedó claro que teníamos que darnos prisa.



El mapa



El grupo californiano trabajó día y noche para encontrar la combinación particular de proteínas que el nuevo coronavirus utiliza para atacar.



MUn trabajo que en condiciones normales llevaría dos años se completó en poco más de un mes, gracias a los esfuerzos de 22 laboratorios de todo el mundo, que colaboraron a distancia, intercambiando datos en esas reuniones virtuales que son para muchos la nueva norma.



Según el New York Times en febrero, el equipo sintetizó los genes del virus y los inyectó en cultivos celulares, identificando más de 400 proteínas de células humanas que el SARS-CoV-2 utiliza para crecer.



El mapa creado por los investigadores muestra que el virus también ’contrata’ proteínas que no se utilizan para producir nuevos virus: los científicos están tratando de entender por qué.



Mientras tanto, los investigadores de la Universidad de California en San Francisco han buscado en una base de datos de 20 mil fármacos ya aprobados para su uso moléculas capaces de interactuar con las proteínas encontradas, y han identificado unos cincuenta candidatos. Las pruebas. Los diez primeros de la lista fueron compartidos con científicos de la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Monte Sinaí y del Instituto Pasteur de París, que comenzaron a probar los medicamentos en las células con COVID-19.



Se esperan resultados preliminares dentro de unos días. Si se encuentra algo prometedor, pasaremos a probar su uso en modelos animales (por ejemplo, hurones, que ya son susceptibles al SARS). Entonces hay que descartar los efectos secundarios: aunque los medicamentos ya se utilicen y sean seguros, la dosis necesaria para eliminar el nuevo coronavirus podría ser perjudicial.



La descrita es sólo una de las muchas carreras contrarreloj para encontrar un medicamento contra la enfermedad coronaviral. Otro frente prometedor es el del remdesivir (un fármaco experimental utilizado contra el Ébola), que actualmente se utiliza en cinco ensayos clínicos con pacientes. Mientras que los científicos de la Universidad de Stanford están estudiando cómo degradar la secuencia genética del SARS-CoV-2 .



Con información de Quo México