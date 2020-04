Coronavirus: confirman primera muerte de paciente en México

EFE



Ciudad de México.18 marzo 2020.-La Secretaría de Salud y su familia dan a conocer la noticia luego de especulaciones en redes sociales; la víctima habría asistido hace días a un concierto en el Palacio de los Deportes

Un hombre de 41 años murió este miércoles en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), informaron sus familiares.



Adriana ’N’, quien se identificó como esposa del hombre, dijo que falleció a consecuencia de una falla sistémica de todos sus órganos.



"Desde que él entró (al INER), los partes médicos fueron muy confusos; los hospitales no tienen nada, todo tenemos que comprarlo, medicamentos, material quirúrgico", dijo a Milenio afuera del instituto.



Explicó que los médicos le reportaron que su marido tenía coronavirus, pero luego cambiaron el diagnóstico.



"Nunca me enseñaron nada, ni papeles ni pruebas de laboratorio, pero ellos afirmaban que ya lo tenía (el coronavirus); primero me lo manejaron como una neumonía por influenza, nada más", dijo.



La pareja es originaria del Estado de México y, según dijo Adriana, el 3 de marzo acudieron a un concierto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.



Minutos después de que trascendiera la noticia, en la cuenta oficial de Twitter de la Secretaria de Salud se confirmó el primer deceso en el país.



’ Hoy en México falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz.’, se puede leer en el tuit.



Apenas horas antes en el balance de la enfermedad en México, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dio a conocer en conferencia de prensa que los casos confirmados de coronavirus en México ya suman 118; mientras que los sospechosos ascendieron a 314.

De acuerdo a información obtenida por Milenio, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) ya realiza los estudios de laboratorio para determinar las causas de muerte y si fue a consecuencia de una complicación derivada del coronavirus Covid-19.



(Con información de Milenio)