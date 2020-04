Coronavirus: ¿Cuánto tiempo sobrevive fuera de nuestros cuerpos?

El SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta tres días en algunas superficies aunque ya pierde parte de su carga infecciosa en las primeras horas: así lo afirma un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine. El mérito del estudio radica en haber buscado no sólo la presencia de rastros genéticos del virus, como se ha hecho en trabajos anteriores, sino haber calculado la carga viral del patógeno, es decir, su capacidad real de infectar (propiedad que sólo conservan las partículas virales aún intactas). Un hueso duro de roer. Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y los CDC de los Estados Unidos, la Universidad de California, Los Ángeles y la Universidad de Princeton han simulado cómo un virus expulsado por la tos y el estornudo, o que se propaga a través de las manos sucias, se deposita en las superficies que nos rodean.



Descubrieron que el coronavirus del SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta 3 días en plástico y acero inoxidable, aunque su carga infecciosa en estos materiales se reduce a la mitad después de 7 y 6 horas respectivamente.El riesgo de contraer COVID-19 al tocar estas superficies disminuye con el paso del tiempo, pero definitivamente se reduce a cero sólo después de unos pocos días: por lo tanto, es más importante que nunca lavarse las manos a menudo, evitar tocarse la cara e higienizar las superficies más sucias de la casa (las manijas, los baños, los estantes donde se come o se cocina). Los lugares menos hospitalarios. El nuevo coronavirus resiste en el cobre sólo 4 horas, y no más de 24 horas en el cartón: buenas noticias para los que están preocupados de que pueda propagarse a través de las cajas de entrega (suponiendo que una persona positiva para COVID-19 haya manipulado un paquete con las manos sucias, o haya estornudado sobre él). En estos dos materiales, el virus reduce a la mitad su carga infecciosa después de 2 y 5 horas respectivamente.



Pensar en sanear todas las superficies con las que podríamos entrar en contacto es imposible: por esta razón es importante permanecer en casa, respetar las medidas de distancia/aislamiento social y observar todas las indicaciones para reducir los riesgos de contagio. Por otra parte, es poco probable que entre en contacto con el virus a través del asfalto (a menudo desinfectado en estos días): es difícil que alguien lo toque con las manos e, incluso en condiciones normales, nadie se metería las manos en la boca después de tocar la suela de los zapatos.



Los riesgos para los médicos y enfermeras

Los científicos han descubierto finalmente que el virus es detectable en aerosoles (las gotitas suspendidas en el aire, producidas por la tos e incluso la respiración) hasta tres horas después de su liberación, a diferencia de lo que afirma la OMS, aunque su carga viral disminuya progresivamente y su cantidad se disperse rápidamente. Esto sugiere que si dos metros son suficientes para proteger a la gente común, los profesionales de la salud que trabajan en estrecha colaboración con los pacientes de COVID-19 corren constantemente el riesgo de transmisión aérea, y que las simples mascarillas quirúrgicas pueden no ser suficientes.



Quo