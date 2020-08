Coronavirus: el primer argentino en recibir la vacuna de Oxford cuenta su experiencia

Alberto Fernández anunció esta tarde que la Argentina comenzará a producir la vacuna para combatir el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca. La inyección, que estaría lista en el primer trimestre de 2021, ya fue recibida por un argentino en el exterior.



Pablo Andrés Berra fue el primer argentino en probar la vacuna experimental preventiva contra el Covid-19 a la que se refirió el Presidente en la conferencia de este miércoles.

Berra vive en Sudáfrica desde hace 12 años y decidió ofrecerse como voluntario por el alto nivel de contagios que registra el país africano, ubicado en el quinto puesto entre los lugares con mayor cantidad de infectados en el mundo, según informa la Universidad John Hopkins.



"No me hubiera animado a ser voluntario de esto si estuviera la vacuna en fases previas, pero como he visto que ha pasado satisfactoriamente las pruebas anteriores en Inglaterra y que hay un background importante, como el gobierno de Inglaterra y la fundación Gates, no tenia ningún temor", contó en diálogo con LA NACION.