Coronavirus en China: el contagio del virus

291 casos y 6 muertes es el balance provisional de la epidemia causada por el nuevo virus que surgió en China Central a finales de 2019, y que ya se ha extendido en Japón, Tailandia y Corea del Sur. El agente infeccioso forma parte de la familia de los coronavirus y causa un síndrome respiratorio que puede degenerar en neumonía e insuficiencia renal. Aunque todavía se están evaluando dos casos sospechosos, en Filipinas y Australia, las autoridades sanitarias de todo el mundo están en alerta porque, al igual que ha ocurrido en el pasado con virus similares (por ejemplo, el SRAS), la enfermedad podría convertirse rápidamente en mundial. El Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado un comité para decidir en breve si la epidemia constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.



¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una familia de virus de forma redonda, que causan enfermedades de diferente gravedad (desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias incluso letales). Típicamente circulan entre los animales, pero puede suceder que se transmitan al hombre, generando epidemias. En el pasado se han notificado dos epidemias de coronavirus: el SARS, que se propagó desde China a una treintena de países entre 2002 y 2003, matando a unas 800 personas (e infectando a más de 8 de ellas.000), y el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio), que se identificó por primera vez en Arabia Saudí en 2012 y luego se extendió a varios otros países, con el resultado de unas 850 muertes (de 2.500 infecciones).



¿Cómo se originó la nueva enfermedad?

Parece que el primer contagio se produjo en el mercado de pescado de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei (China central). Sin embargo, es muy improbable que la enfermedad se haya transmitido al hombre a través del pescado: en este mercado, de hecho, se venden muchos tipos de animales, incluso vivos, que tienen más probabilidades de ser portadores del virus.



¿Por qué podría propagarse por todo el mundo?

Son los viajeros los que propagan los virus a nivel mundial. Las personas que se enfermaron fuera de China habían regresado de la región donde se originó la enfermedad. Por eso, ya en los últimos días, el Ministerio de Salud ha pedido a quienes tienen que viajar a las regiones afectadas que pospongan el viaje si no es necesario. Para limitar el contagio, se han tomado medidas de precaución en los aeropuertos chinos e internacionales. En Italia, se ha pedido a las compañías que tienen vuelos a China, ya sea directos o con escalas, que intensifiquen la vigilancia e informen sobre cualquier caso sospechoso. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) considera que la probabilidad de que el virus llegue a Europa es limitada.



¿Qué precauciones se pueden tomar para reducir los riesgos?

Si la epidemia se extendiera, las recomendaciones son lavarse las manos con frecuencia (con jabón o soluciones que contengan alcohol), evitar el contacto con personas que muestren síntomas, no consumir carnes poco cocidas y bebidas a granel y lavar las frutas y verduras con mucho cuidado. Estas recomendaciones, junto con el consejo de no ir a los mercados con alimentos frescos, actualmente se aplican a todas las personas en las zonas afectadas.



¿Qué síntomas causa la enfermedad?

Los síntomas iniciales son fiebre, tos y dificultad para respirar. Si usted ha estado en China y dentro de las dos semanas siguientes a su regreso a casa, debe notificar a su médico con tiempo e informarle de su viaje. Para reducir el riesgo de infectar a otros, las autoridades sugieren que estornude protegiendo su boca y nariz con el codo, use máscaras y tire los tejidos inmediatamente después de su uso.



¿Qué terapias están disponibles?

No existen terapias específicas contra el coronavirus, sólo tratamientos de apoyo para aliviar los síntomas. Como es un virus, los antibióticos no tienen ningún efecto. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) ya han anunciado su intención de iniciar el proceso de desarrollo de una vacuna, pero ésta no estará disponible hasta dentro de unos meses.



