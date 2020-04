Coronavirus en Italia: el convoy de la muerte

www.guerrerohabla.com



Italia. Marzo 19, 2020.-Las autoridades de la ciudad de Bérgamo han decidido enviar los cadáveres a otras regiones del país, ya no tienen la capacidad para incinerar a los cuerpos.



Ha sido estremecedor observar a todos camiones del ejército de Italia, transitar por las calles cargando a decenas de cuerpos.



Las múltiples muertes a causa del coronavirus, ha sido el motivo por lo que el crematorio local ha solicitado que ya no le envíen más casos de pacientes fallecidos por el Covid-19.



El reporte indica, que el cementerio local de Bérgamo ya no cuenta con espacio para recibir más cuerpos.



Por lo que el gobierno local, se ha declarado desbordado por las defunciones.



Los cuerpos se han enviado a otras ciudades como es el caso de Módena, Perma, Domosossola y Acqui Tereme. Donde los gobiernos aún tienen la posibilidad de recibir los cuerpos.



Las dramáticas imágenes dan muestra de lo que presenta el coronavirus en el país europeo, y el impacto que tiene en todos los niveles.



Coronavirus en Italia se encuentra imparable

Coronavirus: Italia registra 2 mil 500 muertos, 345 en 24 horas

Tan solo en las últimas 24 horas, se han registrado 475 muertes a causa del virus, un 19 por ciento más que el día anterior.



El país transalpino ya cuenta con 2 mil 978 casos positivos de coronavirus en la actualidad. Siendo el segundo país del planeta con más casos.



La ciudad de Bérgamo ha informado que el último parte informa que 93 ciudadanos han muerto, excediendo la capacidad de su crematorio.



Italia vive uno de los peores momentos desde la primera y segunda guerra mundial, donde el país se enfrentó a la crisis y muerte al mismo tiempo.