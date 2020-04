Coronavirus en la realeza, Alberto II de Mónaco

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO. 22 marzo, 2020.- Alberto II de Mónaco dio positivo en la prueba del coronavirus (COVID-19), convirtiéndose en el segundo caso de la realeza en contraer el virus que se originó en China y que actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró como pandemia.

El palacio monaguesco fue quien dio a conocer la noticia de que el príncipe Alberto de Mónaco, al someterse al test para saber si había contraído el virus, dio positivo al coronavirus a principios de la semana pasada.

El estado de salud del hermano de Carolina de Mónaco no es grave: "El soberano está siendo monitorizado por su médico y por especialistas del Centro Hospitalario Princesa Grace. Su estado de salud no es motivo de preocupación", indicaron en la nota de prensa.

Mientras que la Casa Grimaldi emitió un comunicado en el que menciona que el papá de Jazmin Grace Grimaldi, Alexandre Coste, Jaime de Mónaco y Gabriela de Mónaco sigue trabajando desde su oficina en su residencia y que está en contacto con los miembros del Gobierno.

"Su Alteza Real el Príncipe Alberto II de Mónaco que se había sometido a principios de semana a una prueba, ha dado positivo en Covid-19. Su estado de salud no es motivo de preocupación. El príncipe soberano está recibiendo un seguimiento cercano por parte de su médico y especialistas del Hospital Center Princesa Grace (CHPG). El príncipe Alberto continúa trabajando desde la oficina de su residencia y está en contacto permanente con los miembros de su gabinete, de su gobierno, así como con sus colaboradores más cercanos. Su Alteza insta a los ciudadanos de Mónaco a respetar las medidas de contención y limitar el contacto con otros. Solo el cumplimiento riguroso de estas reglas de contención permitirá para parar la propagación del coronavirus. El Palacio del Príncipe continuará transmitiendo regularmente información sobre el estado de salud del príncipe Alberto", dice el comunicado.

El hijo de Raniero III de Mónaco y Grace Kelly tiene 62 años, está casado desde hace más de una década con Charlene, princesa de Mónaco, con quien tiene unos mellizos de cinco años.

Este es el segundo caso de la realeza en contraer coronavirus, el primero fue el archiduque de Austria Carlos de Habsburgo-Lorena, de 59 años, quien había comenzado a sufrir los síntomas la semana pasada y tras hacerse el test indicó que se encuentra bien.





Fuente: El Universal