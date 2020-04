Coronavirus en México: cinco fallecidos y 405 casos positivos

www.guerrerohabla.com



Coronavirus en México: cinco fallecidos.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la defunción de cinco personas, así como 405 casos positivos, mil 219 sospechosos y 2 mil 161 casos negativos.



Resaltó que al entrar a la fase 2, México registra una tasa de defunción de 1.2 por ciento a causa del coronavirus Covid-19.



De acuerdo con el informe brindado por López-Gatell las enfermedades que más han presentado los contagiados por Covid-19 son el 60 por ciento por obesidad, 60 por ciento diabetes, 40 por ciento hipertensión, insuficiencia renal crónica el 20 por ciento y por EPOC solo el 20 por ciento.



López-Gatell indicó que México podría salir fácilmente de la fase 2, considerando que la epidemia registró su primer caso el 27 de febrero, en comparación de Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos.



Por lo cual exhorta a la población a tomar las medidas de prevención rápidamente ahora que es el momento oportuno para poder combatir la pandemia y evitar se den más defunciones.



Resaltó que México impuso las medidas de mitigación temprano, por lo cual se mantiene con poca utilidad al tomar las medidas se sana distancia, ayudando a prevenir los casos desde sus primeros síntomas.







Agregó que las medidas se suspensión de las actividades escolares como en empresas pudieron ayudar a mitigar el incremento de los casos en México, de lo contrario pudiera haberse registrado un mayor número de casos.



Exhortó a la población a seguir las indicaciones de sana distancia, las cuales corresponden a no tener contacto con personas que han presentado algunos síntomas, a no asistir a lugares concurridos y permanecer en casa.



López-Gatell enfatizó que México no se encuentra en la situación de España, Estados Unidos o Italia, debido a que las medidas se implementaron inmediatamente y no tres meses después de registrarse el primer caso de la pandemia por el coronavirus Covid-19.



Señaló que si las personas no toman seriedad las medidas implementadas por autoridades de salud, estas no serán efectivas y se realizará un contagio colectivo.



Fuente: agencias de noticias