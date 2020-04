Coronavirus en México duraría al menos 12 semanas Salud

Las autoridades del sector Salud en México proyectan que la pandemia del coronavirus durará por lo menos 12 semanas en el país, como ocurrió en China, estimó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender, no necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron.



’Ya vendrá el momento en que se esclarecerá cuál fue la fuerza principal que permitió, en el caso chino, el extinguir la epidemia, pero lo cierto es que se extinguió o está en vías ya de salida y que duró aproximadamente 12 semanas, tres meses, durante todo este pico inicial o proceso inicial’, explicó.



El funcionario de la Secretaría de Salud federal refirió que cuando la pandemia concluya, se realizarán los estudios de los pacientes que tuvieron el virus para analizar los anticuerpos y saber si desarrollaron inmunidad.



’En algunos países como Alemania (…) se espera que hasta siete de cada diez personas desarrollen anticuerpos en la medida en que han sido expuestos al virus, pero no quiere decir que siete de cada diez van a tener la enfermedad y mucho menos que siete de cada diez van a tener una enfermedad de cuidado, una enfermedad delicada’, dijo el epidemiólogo.



Añadió que el tiempo estimado, es la medida mínima que se espera dure el coronavirus en el país; sin embargo, aseguró que se podría extender por un periodo más largo o podrían registrarse repuntes secundarios por los que se mantendrían medidas de mitigación y control.



Notimex