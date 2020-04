Coronavirus en México: ya son 41 casos confirmados en el país

14 de marzo de 2020



www.guerrerohabla.com



La Secretaría de Salud de México (SSA) confirmó que ya hay 41 casos confirmados de coronavirus en el país y 155 casos sospechosos en estudio.



Apenas en las últimas 48 horas, el número creció varias decenas. Del total de casos confirmados, hay 26 hombres (63.4%) y 15 mujeres (36.6%). Además, 35 pacientes son ambulatorios (el 85%) y apenas seis están hospitalizados (15%). La mediana de edad de estas personas es de 46 años: el más joven tiene 19 años y el caso de la más grande es de 73 años.



El subsecretario de prevención de la SSA, Hugo López-Gatell, detalló que dos casos, uno en el Estado de México y otro en Puebla, hubo dos resultados positivos por SARS-CoV-2, pero sin desarrollar signos ni síntomas hasta el momento, por lo que se consideran portadores



Las autoridades sanitarias también propusieron una ’Jornada de Sana Distancia’, del 23 de marzo al 19 de abril. Entre las recomendaciones para este periodo está el de posponer, hasta nuevo aviso, los eventos masivos que congreguen a más de 5,000 personas. En la Ciudad de México, por ejemplo, este fin de semana se está llevando a cabo el festival de música Vive Latino, que congrega en dos días a más de 160,000 personas en total.



’Ahora pasaremos de las contención individual, que venimos desarrollando desde enero, a las medidas de sana distancia social’, indicó López-Gatell.



Más temprano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las medidas que se tomarán en los planteles escolares ante la propagación del coronavirus COVID-19 en México.



El titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, indicó que se adelantarán las vacaciones de Semana Santa, por lo que desde el 20 de marzo los alumnos ya no acudirán a los centros educativos. Las clases se reaunurán el 20 de abril, así que la comunidad escolar tendrá 30 días de vacaciones.



’Estamos hablando de un receso de 30 días... se tomarán medidas para recuperar dos semanas, 10 días que no habrá clases porque las otras dos semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar’, precisó.



Reiteró que este periodo no se puede considerar como unas vacaciones, pero sí un espacio de tiempo para mantenerse bajo resguardo.