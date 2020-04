Coronavirus: Estamos próximos a entrar en la Fase 3, advierte López-Gatell

www.guerrerohabla.com



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dice que no hay fecha exacta, aunque se prevé que inicie en 15 días

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los mexicanos prepararse para la entrada de la Fase 3 de la epidemia de coronavirus.



Aunque no hay una fecha exacta, el funcionario prevé que esta situación pueda iniciar en 15 días.



’Quiero que se vayan preparando (…), estamos próximo a entrar en la Fase 3. ¿Cuándo? No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la transmisión es suficientemente dispersa como para ser considerada la Fase 3’, dijo el subsecretario.



’No adelantemos vísperas, cuando vengan esas medidas las anunciaremos en tiempo y forma’, agregó.



La Secretaría de Salud informó que actualmente se registran 3 mil 441 contagios de COVID-19 y se han contabilizado 194 decesos.



Dos de las muertes registradas en este último corte corresponden a mujeres embarazadas. López-Gatell, señaló que una de ellas padecía obesidad mórbida e hipertensión, mientras la otra tenía obesidad mórbida y diabetes gestacional.

Fuente: Vanguardia