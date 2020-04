Coronavirus: Este es el mejor regalo que mañana puedes hacer a tu padre

Mar 18, 2020



Mañana es el día del padre en algunos países afectados por el coronavirus donde las familias viven confinadas en sus casas. Algunos tienen a su padre cerca pero otros no. Haz algo para alegrar el día a quien te dio la vida

Están siendo días difíciles para todos, para aquellos que luchan fuera contra el virus y para aquellos que se quedan en casa también para combatir el COVID-19.

El 19 de marzo, día de San José, ha sido siempre un día de celebración. Hagamos que también lo sea mañana. En muchos países es el Día del padre. No dejemos de celebrarlo porque en estos tiempos también necesitamos alegría.



Si tú o tus hijos siempre habéis hecho un regalo a vuestros respectivos padres, no dejéis de hacerlo mañana. Puede que no hayáis tenido tiempo para comprar ese regalo que habíais pensado y ahora, confinados en casa, es imposible. Sabemos que siguen funcionando las compras online pero, con la crisis, se nos ha echado el tiempo encima. Aún así, siempre hay una solución, una idea que alegre el día a aquel hombre que te ha dado la vida.



Si estás en familia, invita a tus hijos a preparar un regalo para su padre, si lo tienen cerca. Una idea: una manualidad que después la envolverán y se la entregarán con enorme ilusión. (En casa además, han escondido cada regalo para que papá la encuentre haciendo una gymkana para la que han invertido horas de diseño.)



Pero, si tienes lejos a tu padre, si estás separada y los niños no pueden verlo estos días, ese regalo será todavía más necesario e importante para levantar el ánimo de quien no puede ver a sus hijos en este día tan especial. Por eso, te invito a escribir una carta, una carta muy especial.



El género epistolar cobra en esta difícil situación más importancia que nunca para atender a quienes nos necesitan pese a la distancia. En un mundo en el que no paramos de reenviar mensajes, seamos ahora protagonistas de elaborarlos para hacer bien, para amar, para cuidar del otro, para ofrecer un trato individual.





Y mañana tenemos una oportunidad única, la oportunidad de escribir a nuestros padres, de decirles lo mucho que les amamos, lo mucho que les agradecemos su esfuerzo, su ayuda, su educación, su forma de ser y de amar. No hace falta que sea una carta manuscrita, puedes emplear el correo electrónico o el Whatsapp. ¡Cuánto nos ayudan las telecomunicaciones y nuevas tecnologías estos días!



Aprovechemos esta oportunidad que nos brinda esta situación para acercarnos a nuestro padre en el caso de estar lejos de él también emocionalmente por culpa de algún conflicto familiar. Son tiempos de reflexión que nos permiten valorar y perdonar a los demás, mañana especialmente, a nuestro padre.