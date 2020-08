Coronavirus fuera de control ante nulas políticas sociales del gobierno de México

NICOLAS ROMERO, MEX. -*2 de cada 3 mexicanos piensan que el covid-19 sobrepasó al gobierno del morenista López Obrador. *Falta de apoyos sociales para la mayoría de la población, factor determinante para que los mexicanos busquen mejores opciones de gobierno para el 2021







Nicolás Romero, México.- El ineficiente apoyo gubernamental durante la pandemia, que hoy en día se encuentra en lo alto de la curva y que no se ve cuándo terminará, solo accedieron a él una minoría, los que previamente las autoridades catalogaron como morenistas; la inmensa mayoría al no contar con ningún apoyo en especie o monetario del gobierno de López Obrador durante la cuarentena, tubo desde que se implementó ’la nueva normalidad’, el pasado 14 de junio, que salir a las calles para retomar sus actividades, hoy la consecuencia es que la pandemia se le desbordó al gobierno federal al registrarte más 456 mil infectados y 50 mil personas fallecidas, cifra que aumenta día con día, acusó el dirigente del antorchismo del noroeste mexiquense, Héctor Javier Álvarez Ortiz.



Más de 80 millones de mexicanos sufren las consecuencias de una política federal que no quiso apoyarlos durante la cuarentena y por la que, obligados por la urgencia de satisfacer sus necesidades básicas, en su vida diaria se infectan y mueren gracias al gobierno de la 4T. Una encuesta realizada el 6 de agosto del presente año por un periódico de circulación nacional arrojó que el 67 por ciento de las personas que contestaron el cuestionario dice que el gobierno federal no tiene control sobre el coronavirus y que el 53 por ciento cree que el presidente López Obrador ha manejado mal la pandemia.



Así mismo que al superarse las 50 mil personas fallecidas por la pandemia, el 31 por ciento dijo que es por la gravedad del virus y solamente el 18 por ciento por ambas. Además que el 51 por ciento dijo ha dejado de percibir ingresos por el coronavirus, el 25 por ciento le han reducido el sueldo y el 23 por ciento ha perdido su empleo. Y por último que el 61 por ciento señaló que conoce a alguien con coronavirus.



Los anteriores datos reflejan que la población no está contenta de como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado la pandemia y que tanto como el número de contagiados, como el de fallecidos y la falta de insumos médicos en los hospitales, así como el alto índice de desempleo, el aumento de la pobreza que se ceba en las familias más humildes, están propiciando que la población determine buscar mejores opciones de gobierno para las elecciones del 2021, indicó.



Por lo que el Movimiento Antorchista desde el mes de junio convocó a llevar a cabo un frente nacional que conlleve a ser la oposición del gobierno federal en las próximas elecciones y que con ello se frenen las políticas sociales y económicas que han llevado al desastre a México y que han hecho que la pobreza, la falta de salud y el desempleo se extiendan entre un amplio sector de la población. México necesita de un gobierno del pueblo para el pueblo y no continuar con un gobierno neoliberal disfrazado de primero los pobres que está hundiendo al país, apuntó el dirigente social.





