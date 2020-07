Coronavirus ha costado 951 millones a Guerrero: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 3 de julio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores estimó que serán cuatro mil 800 millones de pesos, el monto de pérdidas económicas en el estado este año por la falta de recaudación, los gastos generados por la pandemia de Covid 19 y la disminución de aportaciones federales.



Durante la reunión virtual que sostuvo esta mañana con diputados de la 62 Legislatura, Astudillo Flores advirtió un panorama económico catastrófico no sólo en el mundo, sino en el país, el cual golpeará aún más a Guerrero y a sus habitantes más desprotegidos.



Ante la contracción económica, la cual consideró peor que la generada en la Revolución Mexicana, Astudillo Flores anunció que ’habrá necesidad de más ajustes al presupuesto’, por lo cual subrayó que ya habló con autoridades municipales para pedirles que hagan modificaciones de acuerdo con el desarrollo de la emergencia sanitaria.



’Estamos sin duda, en la mayor crisis, diputadas y diputados; estamos en la mayor crisis, sólo comparable a los tiempos difíciles que se vivieron después de la Revolución Mexicana. Desde mi punto de vista, pintan peores. El problema de salud nos trajo un gravísimo problema económico, de salud, se nos fue a un problema económico.



En muchos de los casos y en muchos de los espacios territoriales del país, también se ha convertido esto en un problema político’, remarcó en su mensaje.



El gobernador ratificó que el tema político no lo moverá, pues aseguró que su atención está en resolver lo que ha ocasionado el Covid 19 y sus consecuencias económicas.



’Sería una torpeza de mi parte estar abriendo frentes de confrontación política, que sin duda, me distraería y no podríamos seguir en el camino que hemos determinado, estar concentrados en el tema del Covid 19 y buscando la manera de cómo salir adelante con el problema económico’, resaltó Héctor Astudillo.



Los gastos de la pandemia Informó que la Secretaría de Salud de Guerrero ha gastado 217 millones de pesos que no estaban presupuestados para atender la pandemia y habló de que hay deuda 266 millones de pesos.



Añadió que el gobierno del estado ha transferido 115 millones de pesos como aportación solidaria a la Secretaría de Salud.



’Hasta este momento, incluidos los 200 millones de pesos que se hicieron del fondo del ajuste presupuestal, llevamos una proyección de gasto de casi 600 millones de pesos, 598 millones de pesos y números más como ustedes lo ven’, expuso.



Añadió: ’la federación nos dio 153 millones de pesos que están ahí señalados, el gasto que llevamos en este momento incluida la deuda de los 266 millones, llega a 951 millones de pesos al 30 de junio. Esta cantidad, es lo que ha costado el Covid 19 en Guerrero, en todas y cada una de las acciones’.



Antes, hizo una exposición detallada en cifras de cuántos hoteles, restaurantes, centros nocturnos, bares y negocios enfocados a servicios para turistas, cerraron durante los meses que duró el confinamiento por el coronavirus.



Dijo que en el transcurso de la pandemia aproximadamente 20 mil empleos formales y un número indeterminado de informarles se han perdido.



Resaltó que hay una afectación profunda hacia el comercio informal, pues no hay precedentes sobre el impacto en la afectación que tuvieron quienes venden en la playa, las calles o en lugares que no son fijos y ’con razón, en las calles mismas han expresado su desesperación por la propia necesidad de ingresos’.



Se comprometió a no despedir a ningún trabajador del gobierno estatal, pues tardarían unos dos años en conseguir un empleo.



Hizo una exposición detallada de lo que generan la reactivación de la obra pública, la minería, la entrega de apoyos económicos emergentes; así como la entrega de ayuda por la pandemia a las familias; habló del programa de crédito gestionado por Nacional Financiera (Nafin) y la Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) para micro y medianos empresarios.



Destacó también la colocación de la entidad en el décimo sitio en cifras de incidencia delictiva a nivel nacional. Convocó a los diputados a cerrar filas para hacer frente ’a este tema inesperado e indeseable’ que representa la pandemia.



Fuente: Quadratín