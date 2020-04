Coronavirus: indolencias

Hay un asunto que no se puede obviar en la actual coyuntura: el gobierno estatal no está a la altura para enfrentar una eventual expansión del mortal Coronavirus por tierras sureñas. Lo anterior, pese a ruidosas conferencias de prensa y poses discursivas que no curan pandemias. Hay varias pistas que incluso, estarían poniendo en el escenario la propia irresponsabilidad del rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, en cuanto a la estrategia universitaria interna para contenerla.

INDOLENCIAS COMPARTIDAS. -Si un virus tan mortal alcanzó en poco tiempo un nivel de expansión nunca antes visto en varios países desarrollados, debido a la indolencia y lentitud con que actuaron las autoridades, no puede esperarse demasiado de sus similares subdesarrolladas que no alcanzan a dimensionar el déficit y escaso nivel del compromiso que proyectan en materia de salud pública, con sus gobernados. Hay que seguirles la pista: 1.- De entrada, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos ─que acumula dos periodos en esa dependencia sin hacer ninguna diferencia respecto de cuando fungió como tal en el sexenio de René Juárez y ahora en el de Héctor Astudillo─, no actuó de manera rápida y eficaz ante la coyuntura que lo reclamaba: el blindaje, detección y cerco sanitario, de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo. Por ahí pasó sin problema, el argentino que ya venía contagiado. El primer caso detectado en Guerrero. A ningún personal del sector Salud se les ha visto tampoco, en las centrales de autobuses. Menos en las casetas de cobro de automovilistas. Es decir, se ha dejado correr el tiempo deliberadamente, esperando anunciar el primer caso de Coronavirus. Pero en ningún momento se trató de contenerlo con una verdadera estrategia sanitaria. Y eso tiene dos nombres: indolencia e irresponsabilidad. Porque se juega eventualmente, la vida de cientos de guerrerenses. Un secretario de Salud con una formación política y de intereses personales, no puede atender con aplomo y resultados, un asunto de verdadero riesgo en la salud pública. Y un gobernador que tampoco lo impele en ese sentido, comparte esa misma negligencia e irresponsabilidad. 2.- En la Universidad Autónoma de Guerrero, el contagio llegó de España. Una estudiante que se encontraba de intercambio estudiantil en ese país, ─convulsionado por el Coronavirus y alcanzando casi 300 muertos y más de 8 mil infectados─ regresó a México. El pasado miércoles 11 de marzo, estuvo presente en la quema de batas de la Facultad de Química. Al ritmo de la tambora, poco más de 300 estudiantes desfilaron desde las instalaciones de Ciudad Universitaria, hasta la plaza de toros de Chilpancingo. Con el sol de mediodía pegando de lleno en sus rostros, resaltaba el bullicio y las risas conjugadas con uno que otro ‘pegue’ de mezcal, llevados ex profeso, en sendos garrafones. Luego, hay versiones en el sentido de que esa misma estudiante se trasladaría por la noche, a un antro. Puede dimensionarse el hipotético y alarmante nivel de contagio que pudo propagar con otros de sus compañeros. E incluso, desconocidos que se encontraban a su alrededor. Al rector de la UAGro, el primer informe de lo anterior, lo alarmó. Porque muchos de esos estudiantes acudieron a clase el pasado jueves y viernes. Y por eso se entiende también, que las actividades docentes se suspendieran desde el martes 17. Es decir, ya no se regresó a laborar. En el fondo, el rector Javier Saldaña sabe que hizo mal. Por una sola razón: ni él ni los allegados de su corriente el Fredeuag diseminados en las direcciones de las distintas Facultades, controlaron el flujo migratorio de los estudiantes que se encuentran de intercambio en el extranjero. La estudiante contagiada confirmó la certeza en una sola dirección: la presencia del Coronavirus es real en la capital. Y ahí aparece también, la indolencia e irresponsabilidad del propio rector para tomar medidas a tiempo. No después del niño ahogado.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Estudiantes del Tecnológico de Chilpancingo, también tuvieron contacto con la estudiante de la UAGro procedente de España. Hay alarma en esa institución, como en otras. Y más, cuando salud federal confirmó seis casos más como sospechosos de portar esa mortal enfermedad. Los próximos días serán cruciales al respecto. Se confirmará de nuevo, la indolencia de las autoridades. Al tiempo.