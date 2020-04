Coronavirus, la pandemia que amenaza a la humanidad. —En México se registraron hasta ayer 13 casos confirmados de ese padecimiento.--En Guerrero cancelan un caso sospechoso que las autoridades estaban verificando. —China culpa a EU de haber llevado a su territorio el coronavirus. —’Pasaremos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana’: amenaza AMLO.



La mayor parte de las naciones del mundo están contagiadas por el coronavirus, la pandemia que ha provocado que se prendan alertas en todos los continentes para tratar de frenar la expansión de ese grave problema de salud, que puede provocar la muerte de las personas infectadas, y se indica que los casos más graves se presentan en las personas de la tercera edad, aunque no respeta a ningún grupo generacional.

Hasta este jueves, se tenía conocimiento de que hay en el mundo unas 115 mil personas infectadas, de las cuales habría un mil en Estados Unidos, y que ya suman 4 mil 200 muertes por esa causa.

Ya hay reconocimiento de que la infección ya se encuentra en todos los países de América Latina, incluido México y Cuba también.

Sin embargo, hay un dato satisfactorio que señala que 65 mil personas que estaban infectadas lograron recuperarse, según el seguimiento que hace la Universidad John Hopkins, de EU.

EN MÉXICO SE REGISTRARON HASTA AYER 13 CASOS CONFIRMADOS DE ESE PADECIMIENTO. —Hasta la mañana de este jueves, se habían confirmado |12 casos de personas infectadas en México, pero antes de que terminara el miércoles se habían reportado cuatro nuevos casos, de los cuales tendrían 2 en la Ciudad de México, uno en Querétaro y otro en el Estado de México, de modo que de confirmarse estos casos, ya se tendrán 16 en el país, con una tendencia creciente grave.

EN GUERRERO HABÍA UN CASO SOSPECHOSO QUE LAS AUTORIDADES ESTABAN VERIFICANDO. —En la ciudad de Iguala se detectó un caso sospechoso de coronavirus que estaba en estudio por las autoridades de Salud que esperan dar este jueves una información definitiva, pues de trata de una mujer de 64 años que recién regresó de Estados Unidos.

El mismo jueves, la Secretaría de Salud confirmó que ese caso dio negativo, de modo que no hay en Guerrero, hasta ahora, ningún caso de contaminación del coronavirus.

La situación se advierte muy complicada, porque si hay algunos casos en Guerrero, la presencia de los visitantes de fin de semana y de posibles puentes largos, si es que se mantienen, puede sufrir un daño considerable.

En realidad, el problema existe, porque se buscará en todo el país reducir la movilidad de los habitantes de todos los estados y las ciudades importantes, para evitar que el problema pueda extenderse en la República.

Es evidente que el problema es grave para todo el mundo, pero necesariamente será más delicado en las naciones y los estado donde la economía es más débil o que pueda resultar más afectada por los daños y consecuencias que habrá de provocar esta epidemia, convertida en pandemia, porque ya está presente y causa daños en la mayor parte de las naciones del mundo.

HABRÁ QUE TOMAR EN CUENTA QUE GUERRERO es una entidad con una gran dependencia financiera del gobierno federal, que ahora, en manos de AMLO enfrenta serios problemas financieros, que habrán de reflejarse en casos como la economía guerrerense, que puede sufrir pérdidas muy considerables, si la Secretaría de Hacienda traslada sus pérdidas a estados como Guerrero, que recibe la mayor parte de sus finanzas de esa dependencia federal.

EN LA UNAM, EL DOCTOR GUSTAVO CRUZ, miembro del Instituto de Investigaciones en Matemáticas aplicadas y en Sistemas (IIMAS), afirmó que el coronavirus tendrá su etapa de propagación entre la población en estos días, pero su mayor brote infeccioso ocurrirá del 20 al 30 de marzo.

REALMENTE HABRÁ QUE ESPERAR una reducción importante en las actividades económicas en Guerrero y de hecho en todo el país, que habrá de impactar la situación financiera de los gobiernos y la economía de las familias.

No se sabe cuánto habrá de durar la emergencia sanitaria y hasta dónde habrá de impactar la salud y las finanzas en general, públicas y privadas.

Por eso, los reportes se daños se generan sin freno, y así se informa que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cae 7 por ciento y Wall Street tiene su peor día desde el ’Lunes Negro’ de 1987, cuando los mercados se hundieron más del 20 por ciento.

A la mitad del jueves, el peso mexicano estaba arriba de los 22 pesos por dólar.

AYER, AMLO, DEJÓ VER QUE HABRÁ MÁS RECORTES porque advirtió que ante los problemas ’Pasaríamos a una fase superior, al pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana en el gobierno’, concluyó, para agravar la terrible situación que ha provocado desde el año pasado.

Hay que advertir que los problemas con el Peje apenas comienzan y que cada vez van a ser peores.

CHINA CULPA A EU DE HABER LLEVADO A SU TERRITORIO EL CORONAVIRUS. —Un representante de la República Popular de China señaló que el coronavirus fue llevado a la provincia de Wuhan, por elementos del ejército de EU, lo que de hecho fue confirmado por funcionario de salud de EU, Robert Redfield, quien reconoció que algunos soldados de su país murieron supuestamente por gripe, pero que realidad seguramente padecían el coronavirus.

De esta manera, el gobierno de China busca quitarse la culpabilidad de haber generado en su país ese peligroso virus que ahora se extiende entre la humanidad y que puede causar un daño que hasta ahora no se dimensionado y que podrá hacerse hasta que se señale que ya no hay más contagios y que decrece el problema que ahora está en plena etapa de crecimiento.

