Coronavirus lo que viene

Para agosto, el número de decesos podría rondar los 50,599



La pandemia tiene un avance del 30.56%



En Veracruz 2 mil 225 fallecimientos en 136 demarcaciones



Aunque ahora se cambió la estrategia para presentar la información mediante gráficas, con porcentajes, para no dar datos que obviamente resultan alarmantes, lo cierto es que al llegar al día 143 de la pandemia, en México, la Secretaria de Salud federal publicó que se registraron 5,172 nuevos casos de #Covid-19; 180 casos más de los proyectados y 301 defunciones adicionales con lo que se acumulan 349,396 casos confirmados y 39,485 defunciones acumuladas.



Así con porcentajes la pandemia tiene un avance del 30.56%; con lo que la proyección queda así:



*Punto de inflexión al día 154 de la pandemia, a fin de este mes: (31/07/2020)



*Pico día 161 (31/07/2020)



*Último caso confirmado al día 972 (27/10/2022)



*Infectados finales 1´143,212



*Defunciones finales 134,191



Desde el extranjero, tenemos otros datos, con relación a la proyección que hace el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington para México, en la que se calcula que el número de decesos podría rondar los 50,599 en un rango de 46,656 a 54,463 para el 4 de agosto, de 82,723, en un rango de 67,026 a 99,072 para el 1 de octubre y los 82,723 en un rango de 67,026 a 99,072.



https://covid19.healthdata.org/mexico



El presente cálculo indica que para el 4 de agosto podríamos llegar a 52,132 defunciones, para el 1 de octubre a 98,382 y para el 1 de noviembre 116,424 defunciones.



https://www.desmos.com/calculator/4tizh1qocm



Mientras tanto, acá en nuestro México, lindo y querido, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo anoche que ’algo que veíamos precisamente en la ocurrencia de las lamentables defunciones, las personas que han perdido la vida por complicaciones de COVID-19, es que la tendencia descendente que vemos desde la semana 24, 25, 26, 27 y ahora en la 28 continúa de manera descendente y para el corte del día de hoy el diferencial entre la 27 y la 28 es de un menos 54 por ciento.



Cuando vemos también los casos activos estimados, que es decir las personas que en este momento estimamos son o están activas con la enfermedad, por lo tanto, representan la epidemia activa de México más allá de todos los casos estimados que se han acumulado desde que inicio la epidemia en México, ahora representan el 12 por ciento. Esta es una proporción que también ha estado variando en la última semana, habíamos tenido 13, cerramos la semana con 14 y ahora estamos en 12 por ciento.’



Como diría el maese Ripley: ¡Aunque usted no lo crea!



Mientras que en nuestro Veracruz, en el reporte de la pandemia del coronavirus por el símil de López Gatell, informó anoche que al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 28 mil 413 casos, de los cuales, 8 mil 828 resultaron negativos.



La cifra de positivos acumulados es de 17 mil 164 (+337 nuevos).



Se reportan 2 mil 225 (+24 nuevos) fallecimientos, en 136 demarcaciones, mientras que 2 mil 421 sospechosos de 148 municipios continúan en investigación.



Pues como bien diría Pancho López, el filósofo de mi pueblo, el estado de Veracruz se encuentra en riesgo máximo, por lo que la única manera de regresar a la normalidad es sumando voluntades y acatando las medidas sanitarias, con las acciones básicas: lavado frecuente de manos y cara; uso de cubrebocas; y si vas en el transporte público o entras a espacios cerrados con más personas: guarda la sana distancia. Y si no tienes a qué salir: mejor quédate en casita.



