Coronavirus pone a exluchadores contra la lona

on futbol y box, la lucha libre es considerada entre de los tres deportes más populares en México. Se caracteriza por la irreconciliable pugna del bien contra el mal –Dios y el Diablo–: rudos frente a técnicos. Inconmensurables héroes de carne y hueso. Tuvo en El Santo y Blue Demon dos de sus principales ídolos.



Espectáculo teatralizado que amalgama pobres y ricos. Y que loaba, en vida, Carlos Monsiváis, mayúsculo cronista, de vasta obra literaria. Mas sus actores principales viven una realidad que nunca imaginaron por culpa de la crisis de salud mundial.



Ahora subsisten de milagro.



Alejados de los cuadriláteros y los reflectores, diversos ex luchadores mexicanos se encuentran actualmente en una de las batallas más importantes de su vida. Sin recibir sueldos fijos, apoyos económicos extra ni ser pensionados, tienen que subsistir ante la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus.



Gladiadores legendarios que han brillado en diferentes arenas y escenarios del país, como, entre otros, viven desde hace años retirados de los encordados y generan ingresos, principalmente, mediante la venta de máscaras, playeras, figuras coleccionables, llaveros, estampas y diversos artículos con su imagen, los cuales ofrecen a los aficionados de manera personal en encuentros de lucha libre o a través de sus redes sociales.



Gladiadores legendarios que han brillado en diferentes arenas y escenarios del país, como El Matemático, Mano Negra, Súper Astro, Súper Porky, entre otros, viven desde hace años retirados de los encordados y generan ingresos, principalmente, mediante la venta de máscaras, playeras, figuras coleccionables, llaveros, estampas y diversos artículos con su imagen, los cuales ofrecen a los aficionados de manera personal en encuentros de lucha libre o a través de sus redes sociales.



Realizan presentaciones especiales y luchas de exhibición; no obstante, varios de estos personajes se han visto obligados a cancelar dichas actividades debido a la cuarentena que se mantiene en el país con el fin de evitar más contagios de Covid-19, por lo que en las semanas recientes les ha sido muy complicado obtener recursos económicos.



’Con esta pandemia han llegado épocas muy difíciles. Nadie se lo esperaba. Tuve que posponer presentaciones, expos y homenajes, incluso algunos en Estados Unidos’, comentó El Matemático en entrevista telefónica con el diario La Jornada.



’Ya ni siquiera puedo vender mis productos por Internet porque no puedo ir a dejarlos para hacer los envíos’, lamentó.



El otrora gladiador indicó que por ahora está sobreviviendo con unos ahorros, ’pero no sé cuánto me van a durar. Es una situación muy preocupante.’



Agradecido con sus fanáticos, detalló que algunos lo han apoyado en estos momentos difíciles depositándole el costo de algún producto, y le han dicho que cuando la situación mejore, les puedo dar sus artículos en persona o mandárselos. ’Hay varios que se han visto muy comprensivos y me han ayudado.’



Con tono optimista, relató que tanto él como otro grupo de gladiadores –entre ellos Tinieblas, Solar y Fray Tormenta–, fueron convocados ’por una persona para lanzar una nueva playera con la imagen de nuestras máscaras usando cubrebocas y que, con el estilo de los antiguos carteles de lucha libre, dice ‘Las leyendas del ring vs El coronavirus asesino’, la cual se venderá para recaudar fondos para nosotros mismos y otros compañeros que necesiten ayuda. Ojalá sea del gusto del público y se pueda vender bien.’



Por su parte, el ex gladiador Mano Negra consideró que este es un buen momento para que la actual Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México ’empiece a mostrar su apoyo hacia nosotros que tanto dimos a este deporte.’



Sin embargo, reflexionó:



’Pero una vez más queda en evidencia que no existe y que su nombre sólo está en un pedazo de papel, nada más para rellenar un hueco, pues nunca ha servido de nada, ni nos ha aportado en lo absoluto.’



El originario de Torreón, Coahuila, y quien además se dedica actualmente a la acupuntura, comentó que en su caso, ’tenía tres eventos que se cancelaron por la pandemia. Tampoco he podido ir a expos de lucha libre, que es donde más vendo mis souvenirs.’



Y mucho menos, agregó, ’he podido abrir mi consultorio, así que por ahora no tengo ningún tipo de ingreso. Pero bueno, de una forma o de otra, estamos saliendo adelante.’



Concluyó:



’Ojalá que esta situación acabe lo más rápido posible, y sobre todo, espero que podamos aguantar económicamente el tiempo que dure la cuarentena.’