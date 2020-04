Coronavirus posiblemente tiene origen animal; no hay señales de manipulación en laboratorio: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que toda la evidencia disponible sugiere que el nuevo coronavirus se originó en murciélagos en China a fines del año pasado y no fue manipulado ni desarrollado en un laboratorio.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que su Gobierno estaba tratando de determinar si el coronavirus emanaba de un laboratorio en Wuhan, en el centro de China.



’Toda la evidencia disponible sugiere que el virus tiene un origen animal y no es un virus manipulado ni desarrollado en un laboratorio o en otro lugar’, dijo la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, en una rueda de prensa en Ginebra. ’Es probable, es probable que el virus sea de origen animal’.



Chaib añadió que no estaba claro cómo el virus brincó la barrera de las especies a los humanos, pero dijo que ’ciertamente’ hubo un huésped animal intermedio.



’Lo más probable es que tenga su reservorio ecológico en los murciélagos, pero aún está por verse y descubrir cómo el virus pasó de los murciélagos a los humanos’, explicó.



La funcionaria no respondió cuando se le pidió que explicara si era posible que el virus hubiera escapado inadvertidamente de un laboratorio. El Instituto de Virología de Wuhan descartó los rumores de que sintetizó el virus o de que haya escapado por accidente.



Chaib, consultada sobre el impacto de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada de suspender los fondos a la OMS por su manejo de la pandemia, dijo: ’Todavía estamos evaluando la situación sobre el anuncio (…) y trabajaremos con nuestros socios para llenar cualquier vacío’.



’Es muy importante continuar lo que estamos haciendo no solo en torno al Covid-19 sino para muchos, muchos, muchos otros programas de salud’, agregó, refiriéndose a la acción contra la poliomielitis, el VIH y la malaria, entre otras enfermedades.



Chaib dijo que la OMS recibió un financiamiento del 81% para los próximos dos años a fines de marzo, refiriéndose a su presupuesto semestral 4.800 millones de dólares.



Estados Unidos es el mayor donante de la agencia con sede en Ginebra. Otros importantes contribuyentes son la Fundación Gates y Reino Unido.



Forbes