Coronavirus pospone comicios en Coahuila e Hidalgo y podría impactar los de 2021

Vía una sesión virtual y por unanimidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron ayer posponer por tiempo indefinido las elecciones de alcaldes y diputados en Coahuila e Hidalgo que debían realizarse el 7 de junio de este 2020.



La fecha en que deberán de realizarse, indicó Lorenzo Córdova, presidente del INE, dependerá de cuando declare oficialmente la autoridad de Salud el fin de la pandemia del coronavirus en México.



Adelantó que los comicios suspendidos ayer podrían reprogramarse para finales de julio o agosto próximos, pero -insistió-, ello dependerá de que las autoridades de Salud declaren primero el restablecimiento de la seguridad sanitaria.



Mientras tanto, ayer quedaron pendientes las actividades previstas en el calendario electoral, tales como el registro de aspirantes, las campañas electorales y la jornada electoral.



En ambos casos las fechas establecidas eran: el registro de candidatas y candidatos del 3 al 8 de abril en Hidalgo; y del 15 al 19 de abril en Coahuila.



Y las campañas electorales se realizarían del 25 de abril al 3 de junio, en ambas entidades, para que la elección Jornada se realizara el domingo 7 de junio en los dos estados.



Podría alterar también el proceso de 2021



Al presidir la sesión virtual de ayer, Lorenzo Córdova adelantó que así como se pospusieron los comicios locales en Hidalgo y Coahuila, de igual forma podrían tomarse otras medidas en relación a otros procesos.



Obviamente se refería a las elecciones de junio de 2021 considerada la más grande y compleja en la historia del país cuando el domingo 6 de junio 2021 se jueguen un total de 3 mil 300 cargos, a saber: 15 gubernaturas; 300 diputados federales de mayoría y 200 plurinominales para sumar un total de 500; 642 diputados locales y 2,344 locales en alcaldías.



En este proceso operará por primera vez la reelección de diputados federales y alcaldes.



Los estados donde se renovarán gobernadores son: Baja California norte, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.



De ellos, 8 son del PRI, 4 del PAN, 1 de Morena, 1 del PRD y el independiente de Nuevo León.



¿Pero por qué se pospondrían las elecciones del domingo 6 de junio de 2021?



Bueno, porque la autoridad de Salud ha dicho que si se logra ralentizar la pandemia para evitar la saturación y el rebase de los sistemas de salud, entonces la pandemia del coronavirus podría declararse concluida o superada entre agosto, septiembre u octubre de este año.



Si es así, el INE tendría que posponer hasta una fecha posterior a esos meses el inicio del proceso electoral de 2021 porque las normas electorales indican que cada proceso debe declararse iniciado desde un año antes.



Y hay establecidos con fechas fijas cada uno de los elementos de cada elección, como son la capacitación, los procesos de selección, las campañas internas, los procesos de registro de candidatos, los procesos de promoción, los debates, etcétera, para concluir hasta el día de la elección.



Por ello el coronavirus apenas comienza a dejarse ver en cómo podría afectar los procesos electorales próximos en México.



De ahí la importancia de la decisión de posponer los comicios de junio en Hidalgo y Coahuila.



Bye a 4 consejeros



Durante la inédita sesión del INE de ayer se dio no solo el retraso de los comicios de Hidalgo y Coahuila, sino una emotiva despedida virtual de los consejeros Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Benito Nacif Hernández quienes concluyen su mandato mañana viernes 3 de este abril.



Los 4 fueron designados por el Congreso para un período de 6 años.



Varios de ellos se significaron durante su período como consejeros contestatarios duros a críticas y embates de partidos y otros sectores. Algunos de ellos abrieron debates incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Hoy, el proceso para su sustitución está suspendido dentro de San Lázaro debido a la pandemia.



Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos les dieron la despedida virtual con un amplio reconocimiento a su trabajo primero dentro del IFE y ahora en el INE.



El Senado se mueve



Como muestra de que el coronavirus puede diferir comicios pero no el trabajo legislativo, el Senado informó ayer que entre los trabajos sustantivos que se realizan hoy a distancia están los que realizan dos comisiones especiales: la de Seguimiento al T-MEC, y la que se encarga de analizar y dar seguimiento a la evolución del coronavirus a lo largo de México.



En ésta última comisión, y vía la WEB, se analizan más de 50 propuestas con punto de acuerdo en torno a la crisis pandémica.



El grupo plural de trabajo tiene como propósito, se dijo, coadyuvar con el Ejecutivo federal y las autoridades de Salud y otras mediante la aportación de propuestas e ideas con el fin de establecer los programas de emergencia en materia económica, fiscal y de salud.



Esta Comisión está integrada por senadores de todas las bancadas representadas en la Cámara Alta.



Al momento, se indicó, ha solicitado al Ejecutivo federal y sus dependencias que se informe sobre las estrategias de contención y prevención que realizan, fundamentalmente en lo tocante al suministro de alimentos y productos básicos.



El grupo ha observado además la necesidad de instrumentar acciones y protocolos de seguridad sanitaria en aeropuertos y aduanas. Observaciones e indicaciones que han sido turnadas a los titulares de Gobernación, Salud, Comunicaciones y Transportes y Relaciones Exteriores.



De igual manera ha instado a las secretarías de Economía y Hacienda a que establezcan medidas fiscales, económicas, laborales y sociales, para garantizar la protección de los diversos sectores productivos.



En este sentido, sugieren al Ejecutivo federal establezca estímulos fiscales en materia de IEPES, e IVA, ISR para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que no resulten tan dañadas por la pandemia y su cuarentena.



También han solicitado al Sistema de Administración Tributaria, el temible SAT, una prorrogan en la presentación de las declaraciones anuales, así como estímulos fiscales para los prestadores de servicios turísticos, que se prevé sea uno de los sectores más perjudicados.



Otras solicitudes, no menos importantes, fueron giradas a la Comisión Nacional del Agua y de Electricidad para que mantengan las tarifas regulares, cortándole el paso a los cobros excesivos, además de garantizar los servicios.



Así y a distancia, la comisión se mantiene atenta a la evolución del virus Covid-19 y a los estragos que pueda causar en materia sanitaria y económica, pues a fin de cuentas se trata de proteger a la ciudadanía lo máximo posible.





