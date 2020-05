Coronavirus pudo haberse generado desde octubre: estudio

La Covid-19 generada por la nueva cepa de coronavirus, pudo haberse originado a inicios de octubre, concluye una investigación del College London y la University of Reunion Island de Francia.



Según el estudio por la Infection, Genetics and Evolution, el nuevo tipo de coronavirus saltó de un animal a un humano entre el 6 de octubre y el 11 de diciembre.



Tras el análisis de siete mil secuencias de genomas, recolectadas de todas partes del mundo, desde el mes de enero, se pudo rastrear este posible origen del patógeno conocido como SARS-CoV-2.



Incluso, los académicos advirtieron que, debido a la línea temporal en la que ha permanecido el virus, este ya ha presentado diferentes mutaciones, y seguirán habiéndolas mientras siga saltando la infección de humano a humano.



La retrospectiva sugiere que la fecha hasta ahora de la aparición del virus data del 17 de noviembre, pero los investigadores europeos han puesto sobre la mesa otra variante sobre la aparición del nuevo coronavirus.



En la publicación científica también se confirmó como versión oficial, de nueva cuenta, el origen del SARS-CoV-2 en un murciélago, el cual lo transmitió a un animal desconocido y este a un humano, aseguró Infection, Genetics and Evolution.



Esto apoyaría las versión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a que el Covid-19 es de origen natural descartando las hipótesis de que el virus haya sido manipulado en laboratorios como lo ha sugerido Estados Unidos.



El director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, afirmó desde el pasado abril que el origen de la pandemia del coronavirus (Covid-19) es natural.



Forbes