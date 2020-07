Coronavirus: qué dijo la OMS tras la denuncia de una neumonía más letal que el Covid en Kazajistán

En las últimas horas China encendió una nueva alarma. A más de medio año de desatado el coronavirus en la ciudad central de Wuhan, a casi cuatro meses de la declaración de la pandemia, las autoridades ahora avisaron sobre un nuevo brote, pero no en su país sino en Kazajistán. Y dijeron que es más mortal que el Covid-19.



Si bien desde el gobierno kazajo salieron a desmentir la información, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometió a vigilar la situación y comunicó que "trabajaba con las autoridades sobre el terreno para investigar".



"Creemos que muchos de estos casos serán diagnosticados como casos de Covid-19, pero mantenemos la ’mente abierta’", dijo ayer en una conferencia de prensa Michael Ryan, responsable de emergencias sanitarias de la OMS.



En un mensaje dirigido a sus ciudadanos, la embajada china en Nur-Sultán, la capital de Kasajistán, advirtió el jueves contra una nueva enfermedad "con índice de mortalidad de lejos superior a la covid-19" que habría provocado según este texto 1772 muertos en los seis primeros meses de 2020 y "628 solamente en junio". Según la embajada, tres regiones están afectadas y entre las víctimas hay ciudadanos chinos.



Horas después la nación asiática desmintió las afirmaciones de la embajada china, que hablaban de una "neumonía kazaja", y denunciaron que las afirmaciones "de los medios chinos no corresponden a la realidad".



"El Ministerio de Salud oficialmente declara que esta información no se ajusta a la realidad", señaló en un comunicado, en el que publicó además una imagen con el sello de "noticia falsa" encima de una de las informaciones publicadas al respecto. Además aclaró que sus recuentos de casos de neumonía de origen bacteriana, fúngica y viral, que también incluyen neumonías virales de "organismos no especificados", se ajustan a las directrices de la OMS.



"Es importante señalar que la OMS introdujo códigos de neumonía en la Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE- 10, en los casos en que la Covid-19 es diagnosticada clínica o epidemiológicamente, por ejemplo con las opacidades en vidrio esmerilado en los pulmones afectados, pero no confirmada en laboratorio", sostiene el Gobierno kazajo.



Sin embargo sí admitió registrar pacientes como afectados por neumonía y no por coronavirus aunque tuvieran síntomas, porque habían dado negativo a los test.



El país centroasiático registró hasta el momento 54.747 casos de coronavirus, brote por el que ya murieron 264 personas.



Yahoo Noticias