Coronavirus ¿Qué tanto debemos temerle?

No hay noticia más trascendente en los últimos días que el virus que está generando alarma mundial. Se trata del coronavirus, originado en un mercado popular en Wuhan, China y el cual se extiende de manera vertiginosa. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué tanto debemos temerle?



Sabemos que el virus es de rápida propagación y que las fronteras de ese país se han cerrado progresivamente para detener, de alguna manera, que se sigan contaminando zonas. Por otro lado, las aerolíneas de todas partes del mundo han venido suspendiendo vuelos hacia esa región, mientras que algunos gobiernos han tomado medidas extremas pero necesarias, como la prohibición de la entrada de extranjeros que hayan estado en el país asiático.



Todo comenzó a finales del mes de diciembre del año pasado cuando se detectaron los primeros casos en la ciudad de Wuhan. Desde ese entonces ya más de 20 países han anunciado la infección en algunos de sus habitantes, acercándose la cifra a las 900 personas fallecidas hasta la fecha, de más de 40 mil casos registrados. De estas, unas 800 personas han fallecido en China, otras en Filipinas y unas más en Hong Kong.



La Organización Mundial de la Salud declaró recientemente la emergencia internacional, como parte de sus intentos por detener el brote y que este no llegue a los países cuyo sistemas de salud son muy vulnerables. No obstante, el organismo de salud de la ONU (Naciones Unidas) ha venido criticando algunas medidas, como la restricción de vuelos internacionales y suspensión de vuelos a China.



Expertos aseguran que el virus no sobrevive muchas horas en superficies.

Preguntas frecuentes sobre el coronavirus

Es normal que todos nos hagamos preguntas sobre este nuevo virus denominado científicamente como 2019-nCov para estar seguros de a qué nos enfrentamos realmente, si se trata de una gripe más o puede desencadenar una pandemia mundial. En síntesis, ¿qué tan preocupados debemos estar?



Lamentablemente, la respuesta puede ser insatisfactoria para la mayoría, ya que hasta no tener los datos completos de las investigaciones desplegadas, no sabremos con certeza cómo actuar o qué tipo de medidas tomar.



Sin embargo, los profesionales de la salud aseguran al día de hoy que existen algunos factores claves que deben ser del conocimiento de todos, como el hecho de cuán contagioso es y cuál es la proporción de personas infectadas que se enferman con gravedad.



En cuanto a los síntomas que ocasiona, este incluye resfriado común y síndrome respiratorio agudo. También es importante tener claro que se propaga principalmente por medio de gotas de saliva que expulsa una persona infectada cuando tose o estornuda. Además puede transmitirse a través del contacto con superficies que están contaminadas.



¿Cuáles son las estadísticas?

Según la república China, cerca de un 2 por ciento de las personas que están infectadas con el coronavirus han muerto. Podemos determinar que la proporción es baja si comparamos las estadísticas con el brote de SARS en los años 2002 – 2003, el cual fue de 10 por ciento, mientras que el MERS, originado en Arabia Saudita en el año 2012, alcanzó una tasa de mortalidad de más del 30 por ciento.



Por otro lado, los brotes provenientes de la gripe estacional han matado a menos del 0.1 por ciento de las personas que se enferman, pero se estima que más de mil millones de personas contraen este tipo de virus de gripe, cada año.



No obstante, todas estas conjeturas de mortalidad pueden estar haciéndose muy pronto, ya que aún el brote se encuentra en su primera etapa y, a diferencia de la gripe o resfriado común, este virus aún no cuenta con una vacuna ni con una medicación para prevenirlo o llevar a cabo un tratamiento de curación.



¿Su transmisión es de peligro?

Sin duda alguna, su transmisibilidad es otra variable clave que permite evaluar el nivel de peligro que está inmerso en este nuevo virus. Según un análisis realizado por expertos de Harvard el pasado mes de enero, una persona infectada puede transmitir el virus a un promedio de 3 personas, convirtiéndolo en un virus tan o más contagiosos que el SARS. Todo esto se confirma aún más, tomando en cuenta que el coronavirus se ha propagado a más de 28 mil personas a pocas semanas de haber sido detectado.



¿Dónde están más fuertes los brotes del coronavirus?

Actualmente, el virus circula con mayor fuerza en China, mientras que las personas infectadas en otros países se encuentran entre aquellas que viajaron a esa localidad recientemente. Estos factores dan a entender que el riesgo para las personas que están fuera de China es relativamente bajo.



Otro dato a destacar es que la OMS asegura que la cantidad de tiempo que el virus sobrevive en superficies es de muy pocas horas y que desinfectantes comunes pueden matarlo, haciendo que ya no sea posible infectar a más gente.



Otros datos sobre el coronavirus

Aunque queda mucho por aprender sobre este nuevo virus que azota al mundo en pleno siglo XXI e iniciando una nueva década, se puede asegurar que afecta con más gravedad a las personas mayores y a aquellas con situaciones médicas preexistentes.



En todo caso, lo mejor que podemos hacer para protegernos de cualquier enfermedad viral es mantener las manos limpias y evitar tocarse ojos, nariz y boca para minimizar cualquier riesgo de transmisión. Además, es recomendable taparse la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar y, muy importante, ir al médico en caso de presentar fiebre, tos y dificultad para respirar o si falta el aliento.



