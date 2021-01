Coronavirus suma más de 2 millones de muertes en el mundo

La cifra mundial de muertos por el coronavirus superó los 2 millones el viernes, cruzando el umbral en medio de un despliegue de vacunas tan inmenso pero tan desigual que en algunos países hay una esperanza real de vencer el brote, mientras que en otras partes del mundo menos desarrolladas, parece un sueño lejano.



La impactante cifra se alcanzó más de un año después de que se detectara por primera vez el coronavirus en la ciudad china de Wuhan. El número de muertos, recopilado por la Universidad Johns Hopkins, es casi igual a la población de Bruselas, La Meca, Minsk o Viena.



A las 12:00 horas de este viernes, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, van 2 millones 905 decesos y 93 millones 418 mil 283 casos.



Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, con 23 millones 362 mil 50 contagios y 389 mil 581 víctimas.



La OMS notificó el viernes 15 mil 800 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas. Casi la mitad de las muertes en la pandemia se han registrado en América (940 mil), mientras que Europa suma casi 650 mil, el sur de Asia 190 mil y Medio Oriente 126 mil.



ONU critica falta de solidaridad tras 2 millones de muertos por Covid

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el viernes como "un hito desgarrador" el anuncio de que la pandemia de covid-19 ha dejado más de 2 millones de muertos, lamentando el "fracaso de la solidaridad" frente a la vacunación.



"Hoy estamos viendo una brecha de vacunas", observó en un comunicado. "Las vacunas están llegando rápidamente a los países de ingresos altos, mientras que los más pobres del mundo no tienen ninguna. Es un éxito para la ciencia pero un fracaso para la solidaridad", dijo.



Sin identificarlos, criticó que "ciertos países están buscando acuerdos paralelos, incluso comprando más allá de las necesidades".



"Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones, pero el ’vacunacionalismo’ es contraproducente y retrasará la recuperación global", advirtió. "No le ganaremos a covid -19 si cada país actúa por su cuenta".



Según él, se debe dar prioridad a quienes están "en primera línea: el personal humanitario y poblaciones en alto riesgo".



Durante una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Volkan Bozkir, anunció que tanto Guterres como él serían vacunados muy pronto, la semana próxima y el 2 de febrero, respectivamente.



Esto no porque reciban privilegios, aclaró Bozkir, sino debido a que ambos tienen una edad superior a los 65 años, lo que hace que entren en una categoría vacunable en Nueva York.



Con información de AFP



om/hm