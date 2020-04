Coronavirus: suman 8 fallecidos y 585 casos positivos en México

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. 26 marzo, 2020.-Coronavirus: suman 8 fallecidos y 585 casos.-Tras la propagación del coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la defunción de 8 personas donde se destacan complicaciones de obesidad, hipertensión, además por Covid-19.



Asimismo, señaló que van 585 casos de contagios confirmados, 2156 casos sospechosos y 2965 negativos.



La Doctora Ana Lucia de la Garza, del Centro de Epidemiología, señaló que la mayoría de los casos de defunciones se deben a los factores de riesgo como tabaquismo, que representa un factor importante.



Cabe indicar que en México, en las últimas 24 horas se han dado 110 nuevos casos de coronavirus, así como más de 2 mil sospechosos.







Por lo que exhortaron a la población a continuar con las medidas se prevención sanitarias para evitar se continúe la propagación del virus Covid-19, donde los casos ya se han mutado a transmisión local.



Lucia Garza indicó que se prevé en próximos días un aumento de casos por lo que continúan los avances de las medidas preventivas y de mitigación de la fase 2, donde se contempla que la epidemia se alargue en unas semanas pero permitirá que los contagios se den de forma lenta.



Señaló que la ciudadanía debe ejercer medidas de sana distancia, distribuir las tareas en las casas, donde se dan principalmente con las acciones de las mujeres.



López-Gatell exhortó a las personas que presenten sintomatología y tiene menos de 70 años a que no acudan a los hospitales en caso de no ser necesario, debido a que no hace falta ser internados, sino valorados y aislados en casa para su recuperación.



