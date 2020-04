Coronavirus tocó la economía

¡Hay que aguantar! No queda de otra. La economía en estos momentos ya está tocada y muy probablemente no aguante más. Globalmente vemos esfuerzos sobre humanos y los grandes economistas, fiscalistas y financieros han dado muestras de que urge inyectarle dinero a sus gobiernos para reactivarse y salir de la crisis.



Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comentado que la decisión sobre cuándo reabrir la economía de ese país, cerrada debido a la pandemia del coronavirus, es la más difícil que haya tenido que tomar en su vida.



"Voy a tener que tomar una decisión y solo le pido a Dios que sea la decisión correcta. Pero diría sin dudas que es la decisión más importante que he tenido que tomar", fueron sus palabras.





Trump, que busca la reelección en noviembre, está ansioso por reabrir la economía de Estados Unidos después de semanas de duras medidas que cerraron las empresas y redujeron drásticamente el transporte en todo el país para frenar la propagación de la Covid-19.



En el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, fue dado de alta del hospital este domingo, una semana después de ser admitido para el tratamiento del coronavirus y pasar tres días en cuidados intensivos, ahora deberá recuperarse en casa.



En México, este fin de semana se reportaron malas noticias, pues Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), falleció. Tuvo una sólida experiencia de más de 40 años en el sector financiero y bancario, donde desempeño cargos directivos de alta responsabilidad.



Fue Fundador y Presidente del Consejo de Administración del Banco Ve por Más, cargo que ocupaba desde julio de 2003. Además, fungió como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) de marzo del 2011 a marzo del 2013, donde destacó por su interlocución con todos los sectores involucrados con el negocio bancario. Se repuso al coronavirus, pero los estragos que dejó este en su salud, fueron de consecuencias fatales. Al parecer, contrajo la enfermedad en un viaje que realizó en marzo a Vail, Colorado. Una carrera brillante.



Cinépolis apoya



Cinépolis, de Alejandro Ramírez Magaña, garantizará el pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores, además de sumar esfuerzos para mantener a su plantilla laboral al menos durante tres meses más, luego de que se hiciera oficial el cierre temporal de las salas de cine en la República Mexicana.



Ramírez Magaña, quien también preside el Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que iba a mantener los salarios de sus trabajadores con el fin de evitar daños a su economía familiar generados por las medidas preventivas ante el brote del Covid-19.



Cinepolis cerró el último miércoles de marzo todas sus pantallas en México como medida de contención por el Covid-19.



La emergencia, sin embargo, les ha obligado a activar nuevas medidas de contención. En consecuencia, suspendieron sus operaciones en todo el país hasta nuevo aviso.



Masisa insiste



Ante la pandemia que se vive, la empresa Masisa, capitaneada por Roberto Kohler, insiste en la importancia de mantener las instalaciones limpias y darle seguridad a los trabajadores para evitar la propagación del virus.



Aunque algunas empresas optaron por hacer home office, existen centros comerciales, supermercados y centros de trabajo que están en operación, por lo que la limpieza para ellos es un punto importante para seguir con sus operaciones.



Actualmente las compañías de todos los sectores están desarrollando planes y acciones que les permitan minimizar las problemáticas de salud que puedan causar a sus colaboradores. Una de ellas es la limpieza de los lugares de trabajo y esparcimiento, con el objetivo de disminuir los gérmenes y por ende el número de riesgo para propagar infecciones.



En este sentido, empresas expertas en la creación y distribución de equipos de limpieza para uso comercial e industrial han cobrado gran importancia. Tal es el caso de KOBLENZ, a través de su filial Masisa, quienes recientemente anunciaron el lanzamiento de la primera Academia de Limpieza en México, cuyo objetivo es apoyar a las empresas a incrementar su productividad e higiene. Ofrecen cursos con certificación de habilidades DC-3 avalados por la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde.



Impulsan la construcción



Procore, el proveedor estadounidense de software de gestión de la construcción, al mando de Tooey Courtemanche, impulsa la industria de la construcción, que en México representa 7.7 del PIB, incluye 16 ramas de la economía y genera más de 6 millones de empleos, de acuerdo con datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que lleva Eduardo Ramírez Leal.



A través de sus servicios de software, Procore apoyará al sector para enfrentar los estragos económicos que ha dejado el COVID.



La industria representa un papel fundamental en respuesta a la pandemia del COVID-19 al apoyar la creciente necesidad de instalaciones adicionales de fabricación y atención médica. Los clientes actuales de Procore que trabajan en proyectos calificados de socorro de emergencia mundial contarán con el software gratuito. Esta plataforma, sin duda será un parte aguas en la industria de la construcción del país.



Reactivan Economía



A quien tampoco hay que perder de vista, pues se ha sumado para apoyar a México y poder reactivar la economía del país, es la estadounidense FLIR Systems, de Jim Cannon. La empresa busca, desde hace más de 40 años, ofrecer con la termografía una solución tecnológica para hacer más eficiente y seguro al sector salud.



De hecho, para hacer frente a la pandemia, FLIR Systems ha decidido priorizar las entregas de sus cámaras que toman la lectura corporal y ayudar de esa manera a combatir la propagación del virus.



Actualmente, realizan pruebas beta para crear un software de detección de temperatura elevada de la piel. Los procesos están avalados por la misma Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos.



Pulsos



La mexicana Cipro, de Manuel Salas, avanza con su proyecto en Colombia para llevar agua potable a los habitantes de Bogotá…Los empresarios mexicanos están a la espera de que haya medidas e impulso del gobierno de la 4T para salir de la crisis. Ya hubo reuniones...La OPEP alista una reducción en su producción de crudo para estabilizar los precios.