Corre Fayad a funcionario cercano de Osorio Chong que se sentía intocable

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, desinfectó el Hospital General de Pachuca del virus que por 15 años padeció y que tiene por nombre Francisco Javier Chong Barreiro, a quien corrió de la institución por gritarle a los pacientes y por malos manejos.



Disfrazado, el mandatario hidalguense hizo una visita sorpresa al nosocomio para observar de primera mano la atención que se brindaba a los pacientes.



No sólo esperó durante horas ser atendido, constatando las deficiencias del Hospital General de Pachuca, sino que los familiares de un paciente que requerían de una intervención de emergencia solicitaron al entonces director del hospital fueron recibidos a gritos por parte del funcionario.



Fuentes al interior del hospital compartieron en un grupo de wtsp el día sábado algunos detalles de la disputa, en las que afirmaron que de tener una actitud altanera y prepotente, no le quedó de otra a Chong Barreiro que agachar la cabeza, ofrecer una disculpa, y dirigirse a su despacho para comenzar a sacar objetos personales con los ojos vidriosos y sin decir nada al personal, mismos que habrían escuchado los regaños.



Trascendió también que el despido se dio por los malos manejos que se daban al interior del hospital, toda vez que se acusó falta de medicamento que efectivamente se había comprado, por lo que Chong Barreiro entregará su puesto este jueves y será sujeto a una revisión minuciosa sobre el estado que guarda. No sacó todas sus pertenencias en el momento porque debe realizar unas cirugías que el gobernador le ordenó.

Una carrera patrocinada por sus influencias



Chong Barreiro es protegido del exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong y por ello se mantuvo 15 años como director del nosocomio. Su padre era amigo muy cercano a la madre del exmandatario y se consideraban "hermanos". Familiares de ambos estuvieron -y están- ligados al sector salud en Hidalgo.



El galeno es médico con especialidad en Neurocirugía. Ingresó como subdirector del Hospital General en 1986, recién terminada su carrera a los 29 años, culminando su especialidad hasta 2001 después de 15 años como alto funcionario.



De una entrevista que le hizo Carlos Sevilla resalta un dato curioso: según obra en datos de la SEP, su cédula profesional como médico fue expedida en 1982, pero eso habría sido cuando aparentemente cursaba 1er semestre (culminó la carrera en 5 años), pues antes estudió arquitectura en la Anáhuac.