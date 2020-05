Corre Hidalgo el mayor peligro del país ante COVID-19: SSA

La ignorancia de aquellos que ’no creen’ en la existencia del COVID-19 y que difunden Fake News en redes sociales, la desobediencia de la población por un lado así como la imposibilidad de acatar las medidas de contingencia por el otro, la letalidad al tratar la enfermedad en el Sistema de Salud, y el momento en el que se encuentra la propagación de contagios, entre otros indicadores, son el caldo de cultivo que ha propiciado que de entre todos los estados del país, sea precisamente Hidalgo donde se pronostiquen mayores estragos hacia la población.



La primera entrega de los semáforos de alerta y tendencia elaborados por la Secretaría de Salud federal han dado resultados demoledores: Hidalgo, Morelos, Campeche, Tabasco y Guerrero, en ese orden, son las cinco entidades del país que combinan un nivel de alerta ’Máximo’ dado el comportamiento actual de la propagación de COVID-19, junto con una tendencia que ’Sube’.

NOTA METODOLÓGICALa ponderación tomó en cuenta la tasa de letalidad, la fecha en la que se llegó a los primeros 100 contagios y el semáforo de alerta; los primeros dos con valor idéntico y el último referido con un valor igual a los primeros dos, toda vez que el semáforo lo construyó la SSA mediante una serie de predicciones y modelaciones. La tasa de contagios es informativa y la de mortalidad no se incluyó, en esencia, porque lo importante de la primera no es conocer el total sino cuántos de estos han podido recibir una buena atención y la segunda, porque en este momento es ocioso su cálculo dado que seguirá creciendo, en todos los casos, hasta que termine la pandemia. Precisar que la tabla no pronostica la entidad que más afectada saldrá por el virus ni en absolutos (números) ni en relativos (tasas), sino la que más se verá afectada en lo que resta de la pandemia.



Los datos oficiales de la Secretaría de Salud son del conocimiento de la autoridad local, condición por la cual el gobernador Omar Fayad Meneses llamó a seguir las medidas de distanciamiento social para evitar una catástrofe en Hidalgo, pues se estimó, que de acuerdo con la información que tiene, la entidad podría llegar a los 3 mil contagios con el comportamiento actual (5 veces más de los que se tienen), lo cual haría insuficiente la disponibilidad de camas de hospitalización general así como de las camas con ventilador, mismas que actualmente se encuentran al 36 y al 22% de su capacidad, respectivamente.



Incluso si las camas fueran suficientes mediante una colaboración metropolitana (porque otras entidades aledañas ya habrían pasado por su etapa más crítica), el número de defunciones podría superar las 500 en el territorio.







Pese a las diversas políticas implementadas, la población sigue renuente y los ediles no apoyan con lo que les corresponde.



Las claves y porqués de Hidalgo se coloca como el más vulnerable en lo que resta de la pandemia



Todos los informes de movilidad que se han presentado semanalmente han incluido a Hidalgo como una de las entidades con mayor resiliencia a permanecer en casa, obteniendo los mismos de plataformas como Google, Twitter y Facebook.



En al menos 10 de sus municipios, se han negado a tomar las medidas de contingencia y se han celebrado tianguis sin protección alguna.



El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) confirmó que sólo entre el 17 y 19% de la población ocupada en Hidalgo puede desempeñar labores desde casa, es decir, de manera remota (coincidente con lo estimado por este medio el 29 de abril, antes del informe del CEEY, donde se estimó en 18% VER VIDEO ).



De acuerdo con la Asociación México ¿Cómo vamos? Hidalgo es la entidad que mayor vulnerabilidad Económica y de Salud presenta en el país, pues ostenta la tercera tasa de informalidad laboral más alta del país y una quinta parte de los trabajadores formales son eventuales.



Hidalgo es la tercera entidad con menos camas en hospitales, teniendo 4.7 por cada 10 mil habitantes.



Es el segundo estado con mayor proporción de adultos diabéticos.



Es la octava entidad con menor proporción de población con acceso a suministro diario de agua en su vivienda.



Es la sexta entidad con mayor letalidad del COVID-19.



Dentro de las cinco entidades con nivel de alerta máximo y tendencia al alza, es la de mayor tasa de letalidad y la que de manera más tardía llegó a los 100 contagios (su momento epidémico es el más atrasado).