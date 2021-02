Corrección política en películas de Disney

Los tiempos actuales ya son de corrección política, donde son mal vistos y de ninguna forma aceptables los diferentes tipos de discriminación a personas, comunidades o razas, ya que la idea vigente es que todos somos y debemos ser tratados de igual forma.

Sucede que hace algunas décadas era normal que de niños nos pusiéramos apodos por algún rasgo físico o de conducta; así identificábamos al chino, al pecas, a la trenzas, al abuelo, al chaparro, sin necesidad de acudir a un psicólogo para superar posibles traumas.

También se desarrollaban estereotipos de razas y culturas en series de televisión y películas, donde los orientales, nazis y negros por lo general eran los malos; que la belleza se personificaba en personas blancas, delgadas e inteligentes, pero con plena conciencia de que todas ellas eran situaciones de ficción, no reales.

Pero al avanzas la, digamos, conciencia social, ya no son aceptables esas calificaciones y discriminaciones y lo adecuado es, por ejemplo, diferenciar los géneros para hablar de ellas y ellos, eliminándose las tradicionales referencias al varón para incluir a la fémina; así la Rotonda de los Hombre Ilustres ahora es la Rotonda de las Personas Ilustres, por citar un caso.

Ahora la corrección política llegó a varias de las primeras películas de Disney como son Los Aristogatos, Dumbo y Peter Pan, las cuales han sido reclasificadas para niños mayores de siete años al considerarse que en ellas se hace apología al racismo y las desigualdades, con representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas.

Se puntualiza: ’Estos estereotipos estaban equivocados antes y continúan estándolo. En lugar de remover este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y fomentar una conversación en torno a un futuro más inclusivo para todos’.

Concretamente en Los Aristogatos está el gato Shun Gon, personaje oriental con rasgos étnicos y características de personalidad exagerados; en Dumbo, en el número musical, según los cuervos imitan y ridiculizan a personas de raza negra y asemeja a africanos esclavizados en las plantaciones del sur de Estados Unidos; en Peter Pan se estereotipan a miembros de pueblos de indios estadounidenses; llamándolos ’pieles rojas’.

Se debe considerar que en ocasiones se exagera con la corrección política. ¿Cuántas generaciones disfrutaron de esas películas sin problemas? Mucho de la incorrección no es solo lo que se dice sino cómo se dice. Y es que aún con palabras y actos presuntamente correctos en ocasiones se ofende y daña más que al difundir estereotipos de personas y/o culturas.