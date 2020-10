Corresponderá al INE hacer conteo rápido de elección de gobernador en Guerrero: IEPC

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 22 octubre, 2020.-El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), determinó por unanimidad que el Instituto Nacional Electoral (INE), tenga bajo su responsabilidad el conteo rápido de la elección de gobernador, que se efectuará en el marco de la jornada electoral del 6 de junio del próximo año.

Lo anterior es en respuesta a la solicitud que presentó el INE al órgano electoral local, para tener bajo su responsabilidad el conteo rápido de la elección de gobernador, como también lo hará en otros 14 estados del país en los que será renovada la gubernatura, con la aplicación de un procedimiento uniforme que permita eliminar tensiones después de las jornadas electorales.

Esta determinación no fue compartida por los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, bajo el señalamiento de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuenta con infraestructura y capacidad técnica y profesional para llevar a cabo su propio conteo rápido, para no estar supeditado a los resultados que en esa materia de a conocer el INE horas después de los comicios de gobernador.

El representante del PRD Arturo Pacheco Bedolla, consideró que no es correcto que el Instituto Nacional Electoral, haya centralizado muchas decisiones que correspondían a los Organismos Públicos Electorales conocidos como Oples, porque atentan contra la autonomía y conllevan a que los Instituto Electorales locales dependen del INE.

Pacheco Bedolla señaló que la reforma electoral federal de 2014 cercenó la autonomía de los Organismos Públicos Electorales, pues aparte de que quitó a los estados la facultad de designar a consejeros y a magistrados electorales, le otorgó mayores facultades al Instituto Nacional Electoral.

Por su parte el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manuel Saavedra Chávez, dijo que no se concibe que el IEPC delegue al INE el conteo rápido de la elección de gobernador, toda vez que desde hace más de un año inició trabajos que tener un Programa de Resultados Electorales (PREP) propio, con la ayude técnica vía convenio del Instituto Politécnico Nacional, y ahora determine que sea el Instituto Nacional Electoral el que haga el conteo rápido.

El consejero electoral Edmar León García, dijo que una de las causas que orilló a los consejeros a que el INE opere el conteo rápido en la elección de gobernador, es que cuenta con mayor infraestructura y tiene una mayor presencia con personal en el estado.

Por su parte el consejero electoral Amadeo Guerrero, dijo que desde el 2006 el INE realiza conteos rápidos de elecciones federales y estatales, con lo que tiene mucha experiencia en esa materia, y aclaró que el procedimiento estadístico del conteo rápido, es sólo para tener una estimación de los resultados de las contiendas electorales.

A su vez el presidente del Instituto Electoral Nazarin Vargas Armenta, aclaró que el proyecto de acuerdo que determina conceder al INE el conteo rápido de la elección de gobernador, fue debidamente analizado, discutido y aprobado en la Comisión del PREP. Aclaró que el hecho de que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de esa parte del proceso electoral, no demerita el trabajo institucional que realiza el IEPC.