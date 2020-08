Corrige plana AMLO a morenistas que quieren postergar elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que es el Instituto Nacional Electoral (INE) y no el Gobierno federal (mediante el Consejo General de Salubridad), quien debe ser el encargado de resolver y decidir sobre las elecciones en Hidalgo y Coahuila.



Lo anterior luego de que Morena y el PAN impugnaron ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE para realizar las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre, por considerar que no existen condiciones sanitarias aún sin contar con resolutivo o informe alguno del Consejo General de Salubridad.



Al ser cuestionado sobre los recursos interpuestos por los partidos para no celebrar los comicios en octubre, el presidente se dijo respetuoso de la autonomía del organismo, descartando cualquier tipo de injerencia a diferencia de lo que se hacía anteriormente.



Incluso, afirmó que los comicios se tienen que llevar a cabo siempre que se cumplan con todos los protocolos de seguridad, siendo congruente con otros actos que pueden realizarse con las medidas adecuadas, a diferencia de algunos consejeros estatales de Morena que tienen una postura conveniente para distintos asuntos que comparten el mismo fondo.



’Ya la Secretaría de Salud ha definido los protocolos que tenemos que cumplir todos, entonces a partir de esos protocolos, el INE que es un organismo autónomo, tiene que decidir si se celebran o no se celebran las elecciones, cuándo se celebran las elecciones y cumplir los protocolos de salud básicamente’, reiteró.