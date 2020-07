Corrupción a tope en Ecatepec por el alcalde Fernando Vilchis

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Será importante que la súper delegada del Estado de México, Delfina Gómez, le solicite ’cuentas’ al alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras ’el hombre invisible’, que tiene a la demarcación sumida en una corrupción de mandos en la policía municipal.



En casi año y medio de gestión, son más los reclamos que las buenas acciones por parte del líder de taxistas y camiones de limpia pertenecientes a la UPREZ.



Las historias de hoy y del mañana en la demarcación con más población en América Latina…



A Violeta, vecina de la quinta zona y a su familia les ha pasado de todo en Ecatepec. El crimen les ha robado la calma. Ellos son víctimas del delito en este municipio mexiquense gobernado por el morenista Fernando Vilchis, quién nomás no da una en materia de seguridad pública.



Las cosas en Ecatepec son de desazón en materia de seguridad pública. Existen actos violentos, ocurridos en a diario desde que tomo posesión y los resultados han sido ’patéticos’ que no logran la tranquilidad de los ecatepenses.



Las historias son de alarma. Van desde asaltos con violencia, en el transporte público, a transeúnte, a comercios y a casa habitación, así como la desaparición de jóvenes, secuestros y extorsiones a negocios.



¡De horror la Seguridad Pública en Ecatepec!



• Pese a que existen evidencias en contra de los oficiales, las autoridades municipales de Ecatepec no han proporcionado las identidades de los policías.

La historia…



El pasado 11 de abril el conductor de una camioneta de carga fue asesinado mientras circulaba sobre los carriles centrales de la avenida Carlos Hank González (Avenida Central), en Ecatepec. A casi tres meses de los hechos todo apunta a que fueron policías municipales quienes realizaron este crimen.



De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas del sábado, cuando la víctima y varios ayudantes, de identidad reservada, a bordo de una camioneta con capacidad de carga de tres y media toneladas se dirigían a la Ciudad de México.



De acuerdo al relato de uno de los ayudantes, al llegar a la altura de la tercera sección de Valle de Aragón, una patrulla les cerró el paso y de esta bajaron al menos cinco uniformados quienes sin mediar palabra le dispararon al conductor.



Con información publicada por el portal www.pacozea.com.’En respuesta a este testimonio, el director de gobierno de Ecatepec, explicó que uno de los testigos aseguró que los asesinos fueron oficiales cuyos rostros eran cubiertos con cubrebocas’.



No obstante, cámaras de seguridad permitieron la ubicación de la unidad oficial, la cual se encuentra marcada como apoyo vial, aunque posee placas de vehículo particular.



Pese a que existen testimonios y otras evidencias en contra de los oficiales, las autoridades municipales de Ecatepec no han proporcionado las identidades de los policías que se encontraban abordo de la patrulla ni la condición judicial actual de los mismos.



En tanto, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras,en descargo y mintiendo’ ha señalado que los responsables de las omisiones en este caso son las autoridades estatales’.



Funciones de la Delegada Federal Delfina Gómez:



La figura de delegada federal en el Estado de México, cargo con el que fue acreditada Delfina Gómez Álvarez, y cuya función es de carácter administrativo para dar seguimiento a la aplicación de los programas federales.



Es una figura legal que no tiene ninguna incidencia violatoria. Dentro de las tareas que tiene, aparte de dar seguimiento a la aplicación de los recursos federales que van a bajar, está la de asumirse como secretario técnico del organismo de seguridad pública que se ha integrado desde el nivel federal, donde intervienen los representantes de la seguridad pública estatal, municipal y los representantes de la Sedena.



