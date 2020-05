Corrupción de empresa hidalguense con alcaldía de Guanajuato, aún bajo la lupa

El gobierno municipal de la alcaldesa morenista, realizó la compra directa por un monto de 36 millones de pesos a Soluciones Móviles Hidalgo S.A. de C.V, empresa dedicada a la venta de celulares y artículos de computación en Hidalgo.



Seis personas físicas dedicadas a comercializar productos sin relación alguna con el alumbrado público, vendieron el mismo producto a Soluciones Móviles Hidalgo; sin que ninguna haya acreditado la experiencia que se requiere en el ramo.



Posteriormente, se dio a conocer que el gobierno salmantino realizó un contrato de arrendamiento de una camioneta blindada para uso de Beatriz Hernández, que fue comprada por la misma empresa, una vez firmada la compra.



Durante sesión de Ayuntamiento realizada esta mañana, la alcaldesa dijo que la información publicada hoy por Zona Franca es una ’noticia atrasada’, aun y cuando esta auditoría apenas llegó al Congreso el pasado jueves y todavía no es revisada en Pleno ni enviada a la Comisión de Hacienda.



Sin embargo, el documento que la ASEG turnó al Congreso Local señala que se hicieron 14 observaciones y ninguna de ellas fueron solventadas, ni por Beatriz Hernández, ni Soluciones Móviles Hidalgo o la empleada de esta empresa hidalguense.



La munícipe resolvió que es un asunto político y mediante una grabación que mostró a los miembros del Ayuntamiento, destapó una charla con personas involucradas en las últimas manifestaciones de comerciantes.



Reprochó que han levantado 15 denuncias ante el Ministerio Público contra quienes encabezaron la administración anterior por malos manejos, a las que no se le ha dado seguimiento



Tras los dichos de la alcaldesa, el regidor panista Víctor Hugo Rueda Olmos respondió e insistió que hay 14 observaciones en la auditoria no solventadas.



El regidor panista Víctor Hugo Rueda Olmos solicitó que Humberto Razo Artega sea separado de su cargo al igual que a Carlos Aguilar Ramírez , quién actualmente ocupa la Dirección de Compras, ante las violaciones que se cometieron por la adquisición de 22 mil luminarias por más de 41 millones de pesos.



Esto, luego de que se publicaran las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en la compra de la luminarias, a la empresa ‘Soluciones Móviles Hidalgo’.



’Se están corroborando las irregularidades que se cometieron en la compra de las luminarias. En ese sentido hay que ser precisos, creo es grave y preocupante lo que paso en Salamanca. La auditoria arrojo estos resultados, todo lo que nosotros señalamos al inicio de esta Administración, se nos dijo que la información era falta, y ahora una autoridad esta corroborando esta situación", mencionó Olmos.



Derivado de esta situación es pertinente solicitar y exigir que en este momento se separe de su cargo al tesorero Municipal Humberto Razo Arteaga y Carlos Aguilar Ramírez, director de compras, toda vez que violaron la ley. Hay que decirlo con todas sus letras se violó la ley y no pueden estas personas estar más en esos cargos’, dijo.



También pidió los resultados de la misma auditoria, que también se debería haber desarrollado en la Contraloría Municipal.



Anteriormente dieron a conocer la destitución de la directora de Egresos, por cuestiones ´poco claras’ de las que pidió a la alcaldesa una explicación.



Por su parte, la edil de Acción Nacional, Emilia Verástegui de la Garma también pidió que se proceda con la separación del cargo de otros funcionarios, que fueron señalados por el ex contralor Municipal, Miguel Cordero, quien señaló que dentro del área que encabezaba había quienes se llevaron la carpeta de investigación de la Controlaría, que contenía información sobre la investigación que había iniciado el municipio en relación a la compra.



’Creó que vale la pena que se separe en lo que se hace una investigación, no había presupuesto para esta compra, suficiencia presupuestal y derivado de esto se hicieron modificaciones, una simulación de cierre y se tiene que investigar a funcionarios públicos que tengan que ver con este tema y llegará en el momento investigación a los miembros de Ayuntamiento que votaron modificaciones’.



La compañía Soluciones Móviles Hidalgo S.A. de C.V. constituida en Pachuca, Hidalgo, el 5 de marzo de 2013, fue creada con el objeto principal de comercializar telefonía celular y satelital en 2013, aunque después amplió sus servicios.



Sin embargo el contrato con el gobierno de Salamanca presentó el domicilio fiscal de Calzada Insurgentes 5 en la población de Santa María Chiconautla, municipio Ecatepec, Estado de México.



En el Registro Público de Comercio aparecen dos dueñas de Soluciones Móviles, Claudia Ruth Jiménez Vázquez, con domicilio en Mineral de la Reforma, en Hidalgo, y Antonia Vázquez Uribe, con la misma dirección de Ecatepec de Morelos.



La ubicación de la empresa en Hidalgo es Tamarindo 467 en el fraccionamiento Campestre Villas del Álamo, sin embargo un vigilante informó que Claudia Ruth se encontraba en una tienda de celulares, ubicada a unos metros en una plaza comercial.



Un reportero de ‘El Salmantino’, ubicado en Salamanca, acudió a la dirección de la empresa y encontró que es una casa de dos pisos con letrero de ‘Se vende’. No había rastro de Soluciones Móviles. Con información de AM NOTICIAS y ZONA FRANCA