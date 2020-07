Corrupción en computadoras de Secretaría de Economía también afecta 21 instituciones más

La corrupción en México durante el sexenio anterior fue tan grande, que los ordenadores fueron arrendados bajo condiciones leoninas por las que se pagan sumas millonarias, a sobrecosto, sin recibir grandes prestaciones a cambio. No sólo se trata de la Secretaría de Economía, sino que existen al menos otros 21 contratos multianuales por los cuales se arrendaron los equipos de cómputo con la empresa Mainbit de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).



Los contratos encontrados además, son aquellos que se encontraban disponibles en PNT o Compranet, sin que sean la totalidad de los mismos, pues incluso hay discrepancias entre ambas plataformas, pudiendo haber sido ocultados dolosamente para no poder ser consultados.



A partir de este mes, se reveló que hasta el 75% de las computadoras con las que opera la Secretaría de Economía serían devueltas al arrendador, por lo que los trabajadores tendrían que llevar la propia o comprar la ’rematada’ por Mainbit para realizar sus funciones.



Pero la historia de corrupción que los llevó hasta este punto, es más amplia.

Una vez vencido el contrato, la Secretaría de Economía emitió el Documento de justificación de excepción, para adjudicación directa -para no licitar- en el cual brinda pormenores de los contratos que no se pueden localizar en otros lugares.



De la citada licitación, identificada como DGRMSG-252-14 se desprende que de los 27 contratos “registrados” por la Secretaría de Economía en el PNT, el arrendamiento de los servicios tecnológicos citados componen el 45.8% del total.



Posteriormente, en 2017, del contrato DGRMSG-133-17 refiere que fue 22.76% más barato que el anterior, sumando un total de 122 millones 159 mil 125.25 pesos.



De allí mencionan que el de 2019, identificado AD-CAAS-014-2019 fue 4.96% más económico que el de 2017, sumando un total de 116 millones 100 mil 032.64 pesos.



En éste último fue cuando se elaboró el documento de excepción para la justificación de adjudicación directa toda vez que la licitación fue declarada desierta.



Es de resaltar que en la PNT de Transparencia se encuentran, además del contrato celebrado por Mainbit con la Secretaría de Economía, otros 21 contratos multianuales para igual número de instituciones que podrían verse en las mismas dificultades que la señalada al tener sus servicios arrendados. La suma de estos contratos fue de 1 mil 283 millones 893 mil 445.39 pesos.



Las irregularidades del arrendamiento



El arrendamiento es una figura en la contratación de servicios que es usada para reducir costos, toda vez que delega en un tercero el mantenimiento y respuesta ante los errores operativos, lo que reduce el gasto en personal dedicado a dichas labores, además que permite ocupar los servicios a un costo más económico que comprarlos de manera económica.



El problema, es que si los servicios administrados son similares/iguales a los que da la misma empresa como pare de su garantía -que se puede extender con un ligero gasto-, y si además de ello es más costoso que pagar por los servicios de contado, no existe justificación alguna.



En pocas palabras, si sale más barato comprar nuevo y los servicios que se dan no son distintos a los de la garantía, no existe incentivo alguno para arrendar, pues bajo esta última figura, la propiedad de los dispositivos no pasan a favor del arrendatario al término del contrato -a menos que así se estipule-.



Lo anterior viene a colación porque para 2020, Mainbit pretendía un pago de 116.1 millones de pesos para seguir arrendando los equipos a la Secretaría de Economía… pero esos mismos equipos, nuevos, no costarían más de 24 millones 672 mil 620 pesos como lo muestra la siguiente tabla: