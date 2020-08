Corrupción política, mugre que estanca al país

¿Quién filtró la demanda?: Lozoya

• Incluido en el paquete de escándalo

• Involucra a todos los enemigos y más

• A toda marcha la maquinaria electoral



Nuca me ha preocupado la acción, sino la inacción.

Sir Winston Churchill, politico ingles.





Sí, la corrupción es el mal que ha impedido al país lograr niveles de bienestar generalizado. Los políticos han malgastado, despilfarrado y, sobre todo, robado, los recursos de todos los mexicanos. Desde las tribus precolombinas hasta nuestros días, continúa lacerando nuestra dolida sociedad.

La denuncia de Emilio Lozoya, divulgada por él mismo, forma parte del paquete por el que logró convertirse en ’testigo protegido’. Cumple al enlodar a los enemigos del gobierno, desprestigiar a los periodistas y, además, crear condiciones de linchamiento a los opositores. Todo para cubrir lo que la pandemia exhibió a Morena: incapacidad, ineptitud, voracidad y corrupción.

Esto no quiere decir que los señalados sean aves de la pulcritud. El coronavirus daño las entrañas del impoluto morenismo. Los operadores de la crisis sanitaria más importante de la humanidad, en México, no tienen ni la menor idea de cómo salvar vidas.

Esto podría haberse exhibido el año pasado; se esperaron para la víspera de las elecciones del 2021, donde se juega la mitad de las gubernaturas y el las curules de San Lázaro.

Almargen de la demanda de Lozoya, se aprecia la manipulación: salva a los amigos del régimen y metió a los enemigos tradicionales de oposición. Un paquete que ofrece Lozoya por su libertad. Fue corruptor y corrompido. Ya estaba grande y sabía lo que hacía, como dice la canción..

La maquinaria electoral está a todo vapor y, a penas empezamos a ver cómo opera Morena ante el temor de perder los comicios del 2021.

PODEROSOS CABALLEROS

NEXOS- AGUILAR CAMÍN

Muchos se preguntan si Eréndira Sandoval secretaria de la Función Pública, se fue por la libre al inhabilitar por 2 años a la revista Nexos. El director de Nexos es Héctor Aguilar Camín, quien fue apapachado por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahí está la respuesta.

BARBOSA Y LOZOYA

Sólo como mera observación. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, vendió su voto en favor de la Reforma Energética, por un favor para mover de plaza a su hermano. Sus críticos lo califican de ’baratero’. La verdad, resulta increíble por los tamaños de favor.

MORENA

Va a encuesta directa a la sociedad, la elección del próximo presidente de ese partido. Así lo ordenó el Tribunal Federal Electoral. A esto, reaccionó el actual presidente, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien adelantó que impugnará la decisión porque, según él, pasa por encima de los estatutos del partido. Esta decisión ayuda a Yeidckol Polenvsky.

EDUCACIÓN

La SEP, debe replantear su estrategia para la educación de los niños en las zonas rurales e indígenas. El diputado del PRI, Eduardo Zaragoza, pidió contenidos en sus lenguas maternas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ANIQ

La Asociación Nacional de la Industria Química, liderada por Miguel Benedetto, y Charlotte Chemical International, bajo la dirección de Flor Gómez Rábago, donaron 3 mil caretas de protección a la Cruz Roja Mexicana. Herramientas para cuidar la vida del personal de la salud que está en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.

