PALACIO

Por Mario Díaz



Corrupción y Covid-19



- Los estandartes de la 4T y ’Sí por México’

- Nuevo frente político centra su mira en San Lázaro

- Odebrecht y Estafa Maestra, oro molido para AMLO



LA alianza ’Sí por México’ integrada por empresarios y políticos pretende arrebatar la mayoría legislativa en San Lázaro al gobierno de la Cuarta Transformación, al término del proceso eleccionario en junio de 2021.



Organizaciones cupulares, partidos políticos y gobernadores de la Alianza Federalista trabajan activamente para presentar candidatos de unidad en 100 distritos electorales estratégicos con el objeto de romper el proyecto de nación del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Si a los institutos políticos y mandatarios se les califica o no como siervos de la clase empresarial, eso es lo de menos. Lo que importa es descarrilar el gobierno lopezobradorista que, a juicio de empresarios y gobernadores opositores, les ha fallado en acuerdos y presupuesto, respectivamente.



Los hombres del dinero en el país consideran una traición que el jefe del Ejecutivo Federal no haya respetado el acuerdo sostenido relacionado con la contratación ’outsourcing’. Los mandatarios estatales agrupados en la Alianza Federalista acusan a la 4T de un inequitativo reparto del Presupuesto de Egresos 2021.



El frente empresarial-partidista presentará candidatos de unidad en 100 distritos federales electorales, avalados por los partidos políticos PAN, PRI, PRD y MC. Previo acuerdo, el 30 por ciento de las candidaturas serán designadas por los dinerosos, principalmente regios.



El estandarte y discurso de campaña estarán directamente asociados a la supuesta o real ’fallida e irresponsable estrategia contra el Covid-19 del gobierno lopezobradorista’. Movimiento político, por cierto, muy parecido al utilizado por el equipo del candidato demócrata JOE BIDEN en contra del republicano DONALD TRUMP durante la campaña electoral en los Estados Unidos.



No obstante, la empresa no será nada fácil si se toma en cuenta dos potenciales cartas que la 4T jugará en cuando inicie formalmente la competencia: la muy probable orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY y la acusación de la Fiscalía General de la República contra el expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO.



El binomio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR-MARIO DELGADO CARRILLO colocarán en el buque insignia la bandera anticorrupción.

Bien sea por el deseo de venganza o bien por el deseo de justicia, lo cierto es que no se requiere de más de tres dedos de frente para imaginar la decisión que tomarán los electores mexicanos durante la jornada comicial dominical del 6 de junio próximo.



La ampliación de declaración del ex director de Petróleos Mexicanos EMILIO LOZOYA AUSTIN en el caso Odebrecht y la información relacionada a la Estafa Maestra por parte de EMILIO ZEBADÚA, representan oro molido para el proyecto a mediano y largo plazo de la Cuarta Transformación.



Cierto o falso, la realidad es que LOZOYA asegura que ENRIQUE PEÑA NIETO y LUIS VIDEGARAY utilizaron recursos provenientes del soborno a Odebrecht para golpear políticamente al entonces candidato aliancista ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Mientras tanto, luego de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 por ’marcador’ de 305 (diputados federales de Morena, PT, PES y PVEM) a 151 (legisladores del PAN, PRI, PRD y MC), los gobernadores de la Alianza Federalista calificaron la decisión legislativa como una ’infamia presupuestaria’.



Los mandatarios FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas; MIGUEL RIQUELME, de Coahuila; JOSÉ ROSAS AISPUROS, de Durango; SILVANO AUREOLES, de Michoacán; JOSÉ IGNACIO PERALTA, de Colima; ENRIQUE ALFARO, de Jalisco; MARTÍN OROZCO, de Aguascalientes; JAVIER CORRAL, de Chihuahua; DIEGO SINHUÉ, de Guanajuato; y JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, de Nuevo León, se inconformaron y anunciaron una pronta postura con relación al tema.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Por sí o por no, la alcaldesa de la petrolera ciudad Reynosa, MAKI ESTHER OTRTÍZ DOMÍNGUEZ, solicitó el auxilio de la justicia federal ante la probabilidad de ser detenida por supuestos o reales delitos integrados por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. A pesar de pertenecer al mismo partido (PAN), el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y la primera edil reynosense enfrentan serias divergencias políticas.



En la tierra de Rigo Tovar la situación es muy parecida entre el mandatario estatal y el presidente municipal de H. Matamoros MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, aunque, eso sí, ambos pertencen a distintas escuderías partidistas: PAN y Morena-PT-PES, respectivamente.



II.-El experimentado periodista tamaulipeco radicado en la ciudad de México, ABRAHAM MOHAMED ZAMILPA, define muy bien en su leída columna Candelero, tres de Cuatro Jinetes del Apocalipsis que azotan nuestro México lindo y querido: La Peste (Coronavirus); La Muerte (fallecimientos por Covid-19 y homicidios); y La Hambruna (consecuencia del confinamiento).

El cuarto jinete es La Guerra, lo que, por supuesto, no queremos los mexicanos.



Y hasta la próxima.

mariodí[email protected]