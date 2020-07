’Corrupta’, acusa Maradona y renuncia a la FIFA

+También se lanza contra Mauricio Macri



+Exige cárcel para el expresidente argentino



+Mientras, circula video en redes del ’10’, alcoholizado, bajándose el pants y mostrando los glúteos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Diego Armando Maradona renunció a su cargo de embajador de la FIFA. Y lo hizo con declaraciones fuertes sobre la corrupción que imperó y que ha sido complaciente con los exdirigentes. Mientras, desde el 22 de junio, circula un lastimero video, en redes sociales donde se observa bailando, en un austero departamento, en La Plata, como técnico de Gimnasia y Esgrima, bajándose el pants y mostrando sus glúteos, visiblemente alcoholizado.



Además, Diego –desde su izquierda impostada, simpatizante del socialismo cubano, Venezuela, Bolivia -Evo Morales- y México -Andrés Manuel López Obrador–, espetó duras críticas contra el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, y manifestó su simpatía con los gobiernos de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner



En diálogo exclusivo vía Internet con la periodista argentina Alejandra Malem para el programa ERE del canal C5N, Maradona habló sin tapujos. Disparó punzantes dardos contra la gestión de Macri. Y manifestó su rechazo a premiar al exmandatario y que lo eligieran como presidente de la Fundación FIFA a principios de año, difundió la agencia noticiosa cubana Prensa Latina.



Maradona, campeón del mundo con Argentina en México 1986, criticó al titular de del organismo mundial del futbol, Gianni Infantino, quien lo decepcionó y, por tanto, anunció que se retirará de la FIFA y agregó que Macri no se merecía ningún galardón.



’Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle’, dijo el Pelusa.



Lanzó:



’Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Así que yo renuncio a la FIFA. Es simple. Macri tiene que ir a la cárcel. Él y todos sus secuaces.’



El escándalo de corrupción en el ente mundial, que provocó la salida de sus cargos de Joseph Blatter y Michel Platini, también fue aludido por Maradona, un frontal crítico al organismo durante la gestión de éstos y lamentó que no llegará a mayores consecuencias.



’También volvieron Platini, Blatter’, siguió Maradona.



’Las aguas se calmaron y se repartieron la plata entre ellos. Nadie devolvió nada. Así que yo renuncio a la FIFA’, reiteró.



Por otro lado, expresó su fuerte respaldo a Alberto y Cristina Fernandez y señaló que Argentina ya tenía una pandemia.



’Macri se robó todo y no le dejó un peso al nuevo Estado nacional’, subrayó el Diez a ese medio y agregó que pone hoy todas sus fichas en Alberto, Cristina y en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, ’sangre nueva’, dijo.