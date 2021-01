Corrupto manejo de la Cofepris

Su tortuguismo, asesina a mexicanos

• Novelo sólo agiliza lo que pide H. López

• Ineficiencia e ideología, son corrupción

• Medicinas contra Covid19, en burocracia



La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo.

José María Vargas Vila (1840-1933) Escritor colombiano.





¿No que estamos en emergencia sanitaria y que la Cofepris, que dirige Alonso Novelo, agilizaría los trámites para la aplicación de medicamentos contra el Covid19, por que el objetivo es salvar vidas?

La FDA (Estados Unidos), la EMA (Comunidad Europea), PMDA (Japón), CFDA (China), entre otras agencias internacionales aprobaron medicamentos como Remdesivir, de Gilead Sciences; Casirivimab e Imdevimab, de Regeneron Pharmaceuticals; así como Regiocit, de Baxter Healthcare Corporation y; Bamlanivimab, de Eli Lilly & Company, los aprobaron en pocos días.

Esas agencias cuentan con personal y equipos de gran tecnología para evaluar los resultados de esas medicinas. En cambio, en México, la Cofepris, hace tortuguismo. No quiero pensar en corrupción o la aprobación a cambio de dinero. Pero, también la ineptitud y cobrar por ello, es corrupción.

Y, eso es lo que ocurre en la Cofepris. No aceleran los trámites en emergencia. Sólo reciben órdenes del Presidente López Obrador y después del vocero de la pandemia, Hugo López. No son análisis profesionales. Todo es por dedazo del jefe. Así actúa el grupo de Alonso Novelo.

En cambio, los negocios están en los alimentos. Autorizan todo, con una módica suma. De lo contrario, no podemos entender cómo autorizan alimentos que son dañinos e incluso mortales. Ahí están, en los estantes de algunos centros comerciales. En otros países, sus agencias de alimentos, los prohíben por cancerígenos, pero aquí la Cofepris, los autoriza.

Las autorizaciones de medicamentos, ha sido un gran negocio para los gobiernos en el país. Ponen trabas, aun cuando organismos más instrumentados y profesionales, han autorizado esas medicinas contra el Covid.

Esa lentitud permite que el coronavirus acabe con la vida de miles de personas.

El gobierno mexicano debería seguir como ejemplo el trabajo que realizan muchas agencias internacionales: facilitar el desarrollo y disponibilidad de terapias para el tratamiento y brindar soporte a los sistemas de salud ante la pandemia causada por Covid-19.

En este contexto, fundó el Programa de Aceleración de Tratamientos para Coronavirus (CTAP), precisamente para dar velocidad a la creación de terapias usando todas las herramientas para determinar su seguridad y eficacia. Para el 31 de octubre pasado, ya existían 370 ensayos activos y 560 programas de desarrollo de terapias.

