Corsarios de Morena, tras elecciones

Lo opuesto a la valentía no es la cobardía, es conformismo

Dr. Robert Anthony, educador estadounidense







Algo pasa en el Gobierno Federal y debe ser muy grave. Se nota desesperación de los Altos Mandos y se enfoca al proceso electoral del año próximo, en donde se juega la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.



Las señales que envían son de alarma. Al Presidente Andrés Manuel López Obrador le urge salir a sus giras que son proselitistas, más que informativas o de conocimiento de los problemas de comunidades. Hace campaña, que es lo que sabe hacer muy bien. Recorre, ’por coincidencia’, entidades y municipios donde se desarrollarán elecciones el año próximo y en donde tienen ellos una importante presencia. Es un fortalecimiento de la voluntad electoral.



Las presiones presupuestarias contra el Instituto Nacional Electoral es extrema y quieren imponerle mecanismos de control desde el Poder Ejecutivo, no solo a su presupuesto, sino a toda la estructura.



Así lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, recordamos. Se apropió de los sistemas electorales bajo la acusación que eran corruptos y de esa manera se perpetuó en el poder, hasta su muerte, y dejó a su pupilo, Nicolás Maduro, que sigue hasta la fecha.



Ahora resulta que hasta la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, es capaz de pisotear la Constitución y quedar impune. Esto te lo digo, estimado lector, luego que el viernes 22 de mayo publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ’invitación’ a una consulta pública para imponer una ’norma Mexicana de Organización de Elecciones’. Ahora el Ejecutivo Federal quiere controlar las elecciones mediante un sistema de ’gestión de la calidad electoral’, con el objetivo de ’aumentar la confianza de los ciudadanos’.



En su ’aviso’ de consulta pública habla de esa norma oficial, que genera el mismo gobierno de Morena para ’gestión de calidad’ de las organizaciones electorales de todos los niveles de gobierno’.



En el DOF se indica que la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 ’busca aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas y otras partes electorales interesadas, por medio de la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad electoral, incluyendo procesos para la mejora continua, dentro del marco legal establecido’.



Lo que queda muy claro es que atenta contra la democracia en todos los sentidos. Ahora un actor no electoral es el que quiere imponer las reglas. Únicamente es el Pueblo el que debe realizarlas, a través del Poder Legislativo (en una democracia representativa como la nuestra). Nada tiene que hacer en ello el Ejecutivo Federal.



La Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales establecen reglas que se deben aplicar. Ni la señora Márquez Colín ni ningún otro funcionario del gobierno, del Poder Ejecutivo, puede usurpar atribuciones del Legislativo y pisotear la Constitución con esa vileza e impunidad.



Graciela, entiendo que no eres abogada, eres economista. Sé que tienes asesores a quienes les pagas 10 mil pesos mensuales. Por este motivo recibes asesoría legal de ese nivel. Del nivel de los ’jóvenes que construyen el futuro’, a los que les pagan miserias.



La Constitución, si se lee una sola vez, cualquiera se da cuenta que establece las normas que se deben seguir en los procedimientos electorales.



¿A quiénes quieren sorprender con esas intromisiones? ¿De verdad están las cosas tan mal para Morena en las próximas elecciones que necesita de trampas para ganar a la mala los comicios del 2021 y mantener mayoría en el Congreso?



Es muy grave lo que hizo la secretaria de Economía, ya que quien le elaboró esa ’Norma’ es tan perverso que buscó dejarla en ridículo público, al mismo tiempo que demostró la intromisión del Gobierno Federal en todo el país, en materia electoral. Hizo ver débil al partido del Presidente López Obrador.



Un intento de perpetuarse en el poder del grupo de políticos que nos prometieron mejorar… y la realidad ha sido distinta.



PODEROSOS CABALLEROS: No es para menos la felicidad que demuestra Andrés Manuel López Obrador, luego del pago que hizo Walmart, por la venta de acciones de Vips, de más de 8 mil millones de pesos en impuestos. Tanta alharaca ha hecho con la venta del avión presidencial y ahora con un cheque, y sin ir a la Lotería Nacional para vender ’cachitos’, le entregaron el equivalente a casi 4 aviones similares, en lujo y modernísimos. Claro que fue una labor intensa de Raquel Buenrostro, presidenta del Servicio de Administración Tributaria. Un éxito fiscal basado en la ley. *** Es un escándalo mundial, que cinco de las seis refinerías de Pemex, que dirige Octavio Romero, estén dentro de las 25 que más contaminan en el mundo con dióxido de azufre. La NASA lo demostró al usar su red de satélites. Midió la huella sucia de este compuesto, que deriva en contaminación ambiental, y problemas respiratorios y de salud en general. Las emisiones de SO2 de las refinerías de Pemex están relacionadas con el crudo extraído en México, que tiene una alta concentración de azufre, como lo alertó Beatriz Cárdenas, responsable de Calidad Del Aire del World Resources Institute. En el mundo, las tres refinerías con más emisiones de SO2 son las de Arabia Saudita, Qatar y Singapur, respectivamente. Pero en cuarto y quinto lugar aparece México con las instalaciones de Tula y Salina Cruz, en ese orden.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Iusa, de Carlos Peralta, entregó tres Centros de Atención Especial para Pacientes con Covid-19, en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, Sinaloa. Estos centros fueron desarrollados por Grupo Iusa y la operación la llevará a cabo el gobierno del Estado, que encabeza Quirino Ordaz.







