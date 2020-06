Cosas raras en Guanajuato

Al comentar la liberación de María Eva Ortiz, considerada operadora financiera del cártel Santa Rosa de Lima y madre de José Antonio Yépes (a) ’El Marro’, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esto ’tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos: ineficiencias y corrupción’ y se investigará el asunto.

Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes, añadió, porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una transa, para decirlo con claridad, siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes.

Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato. Es un estado que tiene muy elevados índices, índices de homicidios, es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas, el fiscal de Guanajuato lleva ya doce años. Junto con María Eva salieron otros tres implicados en actividades ilícitas.

Cuando menos hoy, a nivel federal, se tiene la certeza de lo que ocurre en la seguridad e impartición de justicia: abierta complicidad entre integrantes del Poder Judicial y mandos policiacos. Cuando menos la alternancia en el poder y las diferencias partidistas –aunque se digan que están por encima del interés popular- sirven para sacar a flote añejas prácticas de corrupción y delincuencia común u organizada.

TURBULENCIAS

Inconformidad de AMLO con Castañeda

No se suspenderá la ceremonia del 15 de Septiembre por ser una fecha histórica dijo el presidente López Obrador luego de manifestar también su inconformidad por las expresiones de Jorge Castañeda al referirse a un pueblo de Oaxaca. Sin duda eso es una expresión clasista, racista. Él debería de ofrecer una disculpa, porque fue funcionario público, pero además es comentarista, es analista en un medio de comunicación. E indicó por lo que a nosotros corresponde nuestro reconocimiento afectuoso, cariñoso, sincero, a todos los habitantes de Putla, a todos los mixtecos, de la gran cultura mixteca. Siempre he sostenido, lo he escrito: Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, es un pueblo extraordinario, excepcional, porque ha sabido mantener sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, el respeto a la naturaleza, la protección de los niños, la protección de los ancianos, es algo excepcional, es de lo mejor del mundo la cultura de Oaxaca, cuando un personaje como Castañeda se expresa de esa manera, y otros, porque tengo entendido, no vi el programa, que hasta se rieron los demás, Aguilar Camín, otro intelectual orgánico del régimen. Y en el programa Leo Zuckerman estaba muerto de risa ante una expresión despectiva, discriminatoria, racista. Se refirió también a la señora Dresser, que dijo que yo tenía una concepción pueblerina, hizo referencia a mi municipio, a Macuspana; creo que también Calderón. Imagínense, pero el hecho mismo, el que no se reconozcan las gestas históricas de nuestro pueblo, que nada más la política se circunscriba a las elites, ¿cómo le llaman? al círculo rojo, a los analistas políticos y que el pueblo no cuente, ese desprecio que hay por la gente, toda esa actitud clasista. Afortunadamente,dijo el presidente, como existe este debate de pensamiento conservador y el pensamiento liberal, todo esto está saliendo a flote, que es muy bueno porque la mayoría de estos personajes actuaban siempre simulando con hipocresía, simulaban ser liberales, progresistas, gente de avanzada, y no, no, son muy retrogradas, indicó.

