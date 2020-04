Cosas sobre tu boca que debes conocer

A pesar de que las personas creen que la sonrisa es lo único importante en nuestra boca, hay varios datos que las personas desconocen e ignoran, por eso hoy te contamos algunas cosas que probablemente no conocías sobre tu boca y su cuidado.

Mantener una boca sana va mucho más allá de unos dientes blancos, influye mucho el tipo de cerdas que utilizamos y el cambio que se le da a los cepillos pues estos albergan bacterias por lo cual es recomendable enjuagarlo con agua caliente después de cada uso, en caso de presentar fiebre es recomendable cambiarlo y su uso no debe exceder más de 3 meses.

La odontología cosmética incluye numerosas técnicas como la remodelación gingival, blanqueamiento, carillas estéticas entre otras por lo cual al igual que a tu cuerpo puedes cotizar tratamientos para embellecer tu boca.

Aunque muchos no lo saben, los dientes son tan únicos como las huellas dactilares, ni siquiera los gemelos idénticos poseen dientes iguales. La mayoría de la perdida de piezas dentales son causadas por deportes, accidentes o traumatismos, casi nunca es una caída natural.

Entre las curiosidades más importantes de los dientes, encontramos las siguientes:

+Los dientes comienzan a formarse antes de nacer

+Se les conoce como ’muelas del juicio’ porque en su mayoría comienzan a aparecer entre los 18 y los 21 años de edad

+Aproximadamente a lo largo de nuestra vida producimos 380,000 litros de saliva, lo equivalente a unas 1000 bañeras

+ En la edad media cuando tenías dolor de muela lo recomendable era besar a un burro para aliviar el dolor

+Existen más bacterias en la boca que personas en el mundo