Coudyuva Procoem con Ayuntamientos mexiquenses para que habitantes cuenten con respaldo legal

Chimalhuacán, Méx._Derivado del crecimiento en materia de vivienda en la región Oriente del Estado de México, autoridades de los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca han sostenido pláticas con el Procurador del Colono, Jorge Adolfo Hughes Pérez, para concretar la firma del Convenio de Coordinación en materia condominal y consolidar las relaciones gubernamentales.



Lo anterior, ante uno de los problemas en la entidad, que ha detectado la Procuraduría del Colono del Estado de México (Procoem), que es la falta de cultura condominal entre la población, dijo su titular.



Toda vez que gran cantidad condominios no conocen los derechos y obligaciones que conlleva este régimen de propiedad, están convencidos de que no pasa nada si no cumplen con sus obligaciones.



Dentro de los conflictos en los conjuntos habitacionales, se encuentran la morosidad en el pago de cuotas, actos de la administración, afectación a la tranquilidad, invasión de áreas comunes, filtraciones, controversias por estacionamiento, mascotas, daños en propiedad, entre otros.



De esta manera, Hughes Pérez dijo que la Procoem une esfuerzos para fomentar una cultura de paz, proporcionando asesoría jurídica, orientación a las organizaciones, agrupaciones u asociaciones de colonos del Estado de México, y a la ciudadanía en general, sobre asuntos en materia administrativa, condominal, gestión social y uso de suelo.



Finalmente, recordó que la asesoría u orientación que brinda la dependencia se proporciona de manera gratuita, y puede solicitarla cualquier ciudadano, requiriéndose únicamente nombre completo y domicilio, en un horario de lunes a viernes, de las 9:00 a 18:00 horas, de forma presencial, y a través de los números telefónicos 55-5360-2160, 55-2124-6672 y terminación 73, además de la vía electrónica mediante los correos electrónicos [email protected] y [email protected]



Cabe mencionar que el 30 por ciento de los habitantes del Estado de México viven bajo el régimen condominal, es decir, cerca de 6 millones de mexiquenses, de ahí la necesidad de trabajar en este rubro.