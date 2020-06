COVID: 12 millones de trabajadores mexicanos se recluyeron voluntariamente; 30 millones no

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre marzo y abril de 2020, el número de ocupados pasó de 55 a 43 millones, es decir, que hay 12 millones menos de ocupados: los anteriores no engrosaron las filas de desocupados porque se recluyeron de forma voluntaria pese a tener la necesidad de sustento, como todos.



Hagamos cuentas en números redondos.



De 55 millones de ocupados, 12.5 millones siguieron desenvolviendo su actividad desde casa, porque dada la naturaleza de su labor, les fue posible hacerlo.



Además, los desocupados crecieron en 500 mil personas, pues perdieron su trabajo de forma involuntaria y buscan actualmente otro que les de sustento.



Restan 42 millones de mexicanos ocupados a los cuales les es muy difícil dejar su actividad económica para acatar las medidas de distanciamiento social por COVID.



Aún sí, de los referidos, 12 millones de mexicanos decidieron suspender su actividad económica temporalmente por preponderar su vida sobre sus ingresos.



Pero hubo 30 millones de mexicanos que no quisieron o no pudieron acatar las medidas, los cuales representan el 71% del total de mexicanos ocupados que no pueden trabajar desde casa.



Para los No Económicamente Activos (PNEA) fue más sencillo quedarse en casa también y de allí que la movilidad haya superado por momentos incluso valores del 65% del total de la población.



Los 38 millones que había en PNEA en marzo más los 12 millones recluidos voluntariamente en abril elevaron la cifra a 50 millones.



Destaca sin embargo el crecimiento a 19 millones de PNEA disponibles para laborar, es decir, que aunque no busquen trabajo activamente a consecuencia del COVID, demandarán una actividad económica tan pronto terminen las medidas de contingencia y que competirán con los 2 millones de desempleados. Son 14 millones más que un mes antes de la pandemia.



El esfuerzo de los 12 millones que se recluyeron de forma voluntaria puede verse diluido por los 30 millones que, bajo diversas causas, no frenaron su movilidad en el mercado laboral -independientemente de aquellos que siguen laborando de forma remota-.

Atizos



El primer año de AMLO, el ejercicio 2019, el número de ocupados creció 1.6 millones, es decir, que es el presidente que más ha generado las condiciones para aumentar empleos durante su primer año según Inegi.



El esfuerzo entre sociedad y gobierno sin embargo, se vio truncado por las afectaciones de la pandemia ocasionada por COVID. Probablemente no se llegue a los 55 millones de ocupados hasta 2022.