Covid 19 acostumbrará a la sociedad a vivir aislada: director de Forbes

CHILPANCINGO, Gro., 11 de noviembre de 2020.- El director editorial de la revista Forbes México, Roberto Aguilar Herrera manifestó que el impacto psicológico que dejará el confinamiento por el Covid 19 es que muchas personas se acostumbrarán a vivir aislados de la sociedad porque todos los productos o servicios que necesitan, pueden adquirirse sin tener que salir de casa.



La idea del asilamiento, dijo Aguilar Herrera, ’es un poco extremista, pero debemos entender que cada persona tiene prioridades distintas y, en el caso de los jóvenes, se resume activismo social con la idea de: en donde está tu mente, seguro está tu cartera’.



Roberto Aguilar ofreció una conferencia virtual este miércoles al Tecnológico Nacional de México campus Acapulco, sede de la semana nacional de educación financiera 2020. Con la conferencia titulada el presupuesto del adulto contemporáneo, Aguilar Herrera sostuvo que la mitad de los jóvenes en México no llevan ningún tipo de registro del manejo financiero, y más del 87 por ciento de los jóvenes, no tienen un fondo de ahorro para el retiro.



Expresó que la pandemia del Covid 19 impactará en el comportamiento psicológico de los jóvenes quienes se verán obligados a informarse de las actividades financieras, ’porque al ver que pueden sobrevivir sin salir de casa, tendrán que buscar fuentes de financiamiento, y el 96 por ciento de los jóvenes, no se informan de las características financieras’.



Agregó que para los jóvenes en México será difícil que asuman la austeridad republicana como lo plantea el gobierno federal, porque cada vez demandan más productos y servicios.



Además, la esperanza de vida crece en el país y los jóvenes deben ponerse un reto para contar con una fuente de ingresos. Señaló que actualmente, en el 2020, los hombres tienen una esperanza de vida de 72.3 años y las mujeres de 78.1, pero para el año 2050, se estima que los hombres vivirán 76. 6 años y las mujeres 82.5.



La propuesta que hizo el director editorial Forbes México, es que los jóvenes conozcan sus ingresos y sus gastos, que realicen planes de financiamientos de cortos, medianos y plazos largos, pero sobre todo, sepan el momento adecuado y oportuno para contraer deudas.



Fuente: Quadratín