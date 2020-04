COVID-19 aniquila el turismo mundial

México, perderá el 30% de sus ingresos

• Más de 450 mil empleos serán eliminados

• Acapulco, Cancún, Manzanillo y CDMX

• Siguen los ataques contra la UNAM



La crisis económica que viene, que no tiene paralelo en los últimos 100 años de la humanidad, será devastadora para varios sectores que difícilmente se recuperarán en el mediano plazo. La economía ha sufrido varias crisis después de la primera Guerra Mundial, que incluso le sirvieron para consolidar la Revolución Industrial en todo el planeta.



Sin embargo, la pandemia del COVID-19, trae de la mano otras calamidades. La más importante y aún más letal que el virus, es la crisis económica que le arrebatará a millones sus empleos; empresario quebrarán; los niveles de bienestar disminuirán a materialmente al 95% de los seres humanos y, por si fuera poco, la se darán casos de hambruna si se prolonga hasta junio el aislamiento de seres humanos. Los gobiernos, recibirán menos impuestos y tendrán menos recursos para impulsar políticas de construcción de infraestructura.



Materialmente, todos los sectores resultarán afectados, en el mundo. La industria manufacturera, así como la construcción (generadora de empleo transitorio a granel), automotriz, minería, sufrirán. Sin embargo, en el corto plazo, el turismo es el sector que se desmorona en pocos días. Tardará, después de la recuperación de la salud de la humanidad, poco más de 3 o 4 meses para empezar su recuperación. Necesitará de inversión para la promoción y de aprovechar la oportunidad de arrebatarle a Europa un poco de su clientela.



Por el momento, todas las playas mexicanas y los centros turísticos sufren el aislamiento de nacionales y extranjeros. No hay un solo cliente. Los trabajadores tuvieron que irse a sus casas. Muchos hoteleros, simplemente les dieron las gracias con la promesa de recontratarlos a su regreso. Hoteles, restaurantes, taxistas, guías de turistas, transportación aérea, terrestre y marítima, son algunos de los sectores seriamente dañados. Recuperarse tardaría entre 3 y seis meses.

De 15 mil millones de dólares que recibimos anuales por turismo, este año recibiremos menos de 10 mil millones, según estimaciones de analistas financieros.

El sector necesitará promoción y la disputa por el mercado, deberá ser sin piedad. Van todos contra todos. Esa guerra es por tomar el control de las preferencias turísticas. Vamos a ver, ahora, de que lado masca la iguana de la 4T en esa materia.

Ya se ven desolados, en México, los centros turísticos por excelencia, como Cancún, Playa del Carmen, Manzanillo, Acapulco, Huatulco, Veracruz, Mazatlán, Puerto Peñasco, entre otros paraísos de playa. La situación hotelera y restaurantera de otras ciudades, incluidas la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Cuernavaca, entre muchas más, simplemente son desastrosas.

La creatividad es la clave para sobrevivir. Muchas veces este es el activo más escaso en el sector público, por lo que los empresarios tienen que buscar sus opciones y salir adelante, pese a sus gobiernos.



PODEROSOS CABALLEROS: Ayer se conoció el crecimiento del número de muertos por el COVID-19 en forma exponencial. De 94 muertos que se registraron al domingo, ayer lunes llegó a 125. Creció un 35% en menos de 24 horas. El crecimiento puede justificarse en base a la aplicación de estudios en muertos por neumonía atípica. Esto lleva a la interpretación de los resultados.

A más pruebas del coronavirus, se aprecia de inmediato un crecimiento en los casos positivos. Esto, claro, no lo explica el vocero de la lucha contra la pandemia, Hugo López Gatell.



*** El domingo en la madrugada, un grupo de sedicentes ’anarquistas’, llegaron a las instalaciones de la FES Acatlán, en Naucalpan, armados con bombas molotov e incendiaron las oficinas de los cuerpos directivos. Los daños son importantes, ya que en toda la escena del crimen dejaron huellas de quienes y los motivos por los cuales incendiaron las oficinas.



Dejaron propaganda anarquista, varios bidones con combustibles, así como huellas digitales por todos lados. Incluso, la manera como eludieron el paso de los destructores ante las mismas narices de los encargados de seguridad. ¿Aquí hay motivos políticos o querían destruir información en la dirección de la Facultad de la UNAM?



*** Los empresarios que se reunieron con el Presidente López Obrador ayer, le dejaron la mosca en la oreja del Líder del Ejecutivo. ¿Cambiará de parecer en relación a ampliar los plazos para presentación de las declaraciones anuales, ampliar los plazos para el pago de impuestos y el aval del Gobierno para créditos ante la pandemia? Mañana lo sabremos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Fuerza Zacatecas, una asociación sin fines de lucro, con el objetivo de hacer frente al COVID-19, fabrica caretas, mascarillas y respiradores para personal de salud y personas vulnerables. Para Raymundo Ceja, coordinador de este proyecto, existe desabasto de material en los hospitales y centros de salud, y aunque al principio eran únicamente cuatro personas quienes buscaban recursos para poder producir equipos médicos que ayuden a combatir el virus, ahora suman más de 20 integrantes en tan solo un par de semanas.



