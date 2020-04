COVID-19: Ataque bioterrorista entre EEUU y China

www.guerrerohabla.com

’Así dice el SEÑOR de los ejércitos: He aquí, el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta de los confines de la tierra. Y los muertos por el SEÑOR en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No los llorarán, ni los recogerán, ni los sepultarán; serán como estiércol sobre la faz de la tierra.’ –Jeremías 25:32-33–





’El sufrimiento de unos puede ser provocado por la ambición de otros’. –Madre Teresa De Calcuta–



’Te deseo que vivas… en tiempos interesantes’. –’Confucio’–



¿Cómo podríamos comprender de manera didáctica, pedagógica y digerible o comprensible los problemas del mundo sin tanto tecnicismo lingüístico o científico? Fácil; imaginemos que el planeta tierra es un simple salón de clases donde el brabucón (EEUU) presume de ser el mejor y más capacitado para ser el jefe de grupo. Después tenemos a sus paleros que lo respaldan en todas sus artimañas (G8, Unión Europea, ONU, FMI, CIA); quienes no permiten que nadie más ocupe la jefatura (1er. Potencia), si llegan a ver que alguien más anhela ese espacio, solo se le acercan para guiarle con el canto de las sirenas, introducirse en su vida política, económica y democrática para después dejarla en la pobreza y arrojarla del circulo de los privilegiados (Brasil). Y así harán con todo aquel que intente rebasarles; utilizaran hasta a la prensa internacional si es necesario, para desprestigiarles; pero el objetivo siempre será el no dejar pasarles.



Esta cofradía anteriormente mencionada; fue la que estuvo a favor de que a China le arrojaran una granada viral; un ataque bacteriológico y después se atrevieron a decir una sarta de declaraciones inverosímiles; para culpar a China por el desastre, pero por desgracia; tenemos una sociedad global poco conocedora del tema bacteriológico, que si se creyeron dichas declaraciones y hoy casi el 60% de la población mundial si creen erróneamente que fue China la que se auto detonó por ’accidente’ una granada de virus letal. Tenía mucha razón el Lic. Malcolm X cuando decía: ’Cuídate de los medios de comunicación, porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor’.





El mundo ha demostrado su analfabetismo; ya que los virus no se crean por generación espontánea; esa teoría de la espontaneidad la propia ciencia la descarto; los virus son transportados por pulgas, piojos, garrapatas, ratas y hasta plantas. La única forma en que estos virus se liberan es cuando ’algo’ o ’alguien’ violenta drásticamente su zona de confort. De lo contrario; si dicha acción es lenta, el sujeto termina por adquirir inmunidad biológica. La práctica de comer animales exóticos en China es constante y rutinaria, es una costumbre milenaria, por lo tanto un alimento que porta un virus (que tarda años en mutar), sólo aporta inmunidad al organismo pero no infección. Sin embargo; si alguien contamina premeditadamente los alimentos entonces el resultado será una pandemia.



Por ejemplo: las pandemias ocurridas entre los años 430 a.C. como la Plaga de Atenas, hasta el año 1919 cuando aconteció la Gripe española; fueron producto de la ruptura de los ecosistemas virales naturales a manos del hombre. Gracias a la guerra y al fanatismo, miles de gatos fueron exterminados; éstos eran quienes se alimentaban de las ratas portadoras de tifus, rabia, piojos, etc. Y por lo tanto al exterminar al depredador natural (gato) de los portadores (ratas) del virus; ello provocaba pandemias como la Tifoidea, Peste Negra o la Peste Bubónica. Sin embargo a partir del año 1968 con la Gripe de Hong Kong; las explicaciones se volvieron tan risorios; como la de la generación espontánea. Debelando que probablemente se trataba de alteraciones genéticas del virus por la mano del hombre que por mutación natural; incluido el Zika y el Chikungunya. Y al hablar de esto ya estamos metiéndonos en el terreno del Bioterrorismo.



Por lo que es más creíble la versión planteada por el Lic. Francis Boyl; creador de la Ley BioWeapons, el cual afirmó que el Coronavirus no es más que un arma de guerra biológica. Sin embargo; el profesor termina culpando a los laboratorios de Wuhan BSL-4; esto es risorio. Intentar hacer creer que China es testaruda en cuanto al manejo de materiales bacterioletales. Sobre todo porque el personal de los laboratorios está obligado a cumplir reglas muy estrictas para el manejo de agentes virales. Ello deja en evidencia el hecho de que lo sucedido en Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central; fue un atentado ’Bioterrorista’.





EEUU; EL PRINCIPAL BENEFICIADO DEL ATAQUE BACTERIOLÓGICO:



Cuando China se derrumbó en los años 60´s no culpó al mundo, sino así misma; pero no se sentó a llorar su derrota, entró en un análisis profundo y analizó los orígenes de su caída; perfeccionó sus instituciones, flexibilizó su socialismo económico y lo moldeó en torno al capitalismo flexible. Modernizó su educación y perfeccionó su tecnología; China ya estaba decidida a regresar a las grandes ligas. Pero esto no fue del agrado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); por lo que a través de su títere en la Casa Blanca; el entonces presidente George W. Bush y aliados como la India; en diciembre de 2001 acusaron a Huawei (empresa China) de espionaje; comenzando así la guerra tibia entre EEUU y China.



Desgraciadamente la CIA ya no podía seguir sosteniendo al presidente George W. Bush en el cargo, éste carecía de credibilidad y aprobación de los conciudadanos; sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas. Por lo que el proyecto China tuvo que ser congelado; dándole paso a un presidente ’conciliador’ como Barack Obama, con la finalidad de hacerle creer a los estadounidenses que en EEUU sí existía la democracia; algo así como un Vicente Fox para México. A diferencia de que el que impuso la CIA en la Casa Blanca dio mejores resultados que el presidente mexicano.



Y ya con 8 años de gobierno ’suave’ con Barack Obama y con la reputación de ser una nación democrática. La CIA decide llevar a la Casa Blanca a Donald Trump; con la finalidad de que éste personaje continuara lo que George W. Bush dejó pendiente. Es por ello que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca; la prohibición del funcionamiento de empresas (Huawei-Google); la guerra cibernética (Google-China), las amenazas de guerra mundial, las acusaciones de espionaje, el ataque a las torres de telecomunicaciones 5G y la guerra arancelaria entre EEUU y China se convirtieron en la rutina del presidente Trump.



Y todos estos ataques fueron orquestados por la CIA a partir del 8 de Marzo del 2018 y cuando China anunció a mediados del 2019 su nueva red 5G; convenientemente para EEUU apareció el COVID-19. Y no es la primera vez que detrás de la presentación de una nueva red ’G’ brote un nuevo virus. Durante el arranque de la Red 3G fue el SARS; con la Red 4G, el virus H1N1 y ahora con la 5G el COVID-19; pero ha sido producto de la guerra fría sostenida por ambas potencias mundiales (EEUU-China).







EVENTO 201: EL SIMULACRO DEL COVID-19:



Hace muchos años que se venían dando indicios de éste ataque con ’Coronavirus’. Incluso personalidades y filántropos más destacados en EEUU ya sabía sobre el ataque del COVID-19; incluso Bill Gate en el 2015 durante una charla para TED habló sobre el COVID-19. Es más; el 18 de octubre de 2019, el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, llevaron a cabo un simulacro en Nueva York, bajo el nombre de: ’Evento 201’. Dicho simulacro tenía como objetivo hacerle frente a una eventual pandemia de ’Coronavirus’ para disminuir las consecuencias económicas y sociales a gran escala. ’El ejercicio sirvió para resaltar los desafíos de preparación y respuesta que probablemente surgirían en una pandemia muy severa’.



EL COVID-19 Y OTROS OBJETIVOS DEL CUARTETO APOCALÍPTICO (TRUMP, CIA, FMI Y ONU):



El otro objetivo que perseguía este cuarteto en la geopolítica era el de ’comprar nuevos aliados’. No es la primera vez que el mundo enfrenta catástrofes mundiales y ambientales, incluso durante el brote del virus A-H1N1 y los desastres climáticos el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI aliado económico de Estados Unidos se ha hecho presente para sobornar a los países más corruptos y que éstos a su vez permitan la aplicación de las políticas públicas, económicas, mercantiles y sociales que imponga éste cuarteto. Así si el presidente de EEUU requiere de algunos favores; la CIA requiere autorización para trasladar su droga; si el FMI pide la condonación de impuestos a sus empresas o si la ONU exige crímenes de lesa humanidad para la reducción poblacional… el país o mandatario sobornado no podrá negarse. Cabe resaltar que si algún país se negase a aceptar el ’apoyo’ financiero, éstos podrían torcerle esa postura a cualquier gobierno; con la simple amenaza del virus.



COVID-19 ¿VIRUS SELECTIVO?:



Hasta el momento ningún laboratorio ha logrado crear un virus selectivo; ese es uno de sus objetivos, pero aún no lo logra. La verdadera razón por la que el virus COVID-19 ha tardado más tiempo el manifestarse dentro de los países tercermundistas como África, Republica Dominicana, Puerto Rico, México; ha sido porque en todos esos países se ha experimentado con armas biológicas. Inclusive con el COVID-19 ha habido víctimas que se han depuesto con simples remedios caseros. Ser conejillos de prueba es lo que les ha valido para tener anticuerpos y enfrentar a la pandemia actual. El Zika y el Chikungunya fueron los antecesores del COVID-19. Es por ello que hoy los ancianos son las principales víctimas del ’Coronavirus’; como en su momento lo fueron para el Chikungunya.



EL NUEVO COVID-20 O ACROTAVIRUS:



El nuevo brote de ’Coronavirus’ que azota a EEUU; está mostrando una conducta muy distinta al tradicional COVID-19. Al grado de que hasta la propia CIA ha salido ante los medios a lloriquear contra China. Es más; éste virus no ha respetado, castas, credos, religiones, ni posiciones sociales o políticas; hasta los legisladores, políticos y gobernadores han victimas del COVID. Por lo que algunos científicos alegan que éste no es el COVID que se esparció sobre Wuhan; sino un COVID-20. Dejando entrever que probablemente China tuvo que ver en ésta nueva mutación y que como venganza se los devolvió; éste COVID-19 podría mutar y dejar de transmitirse por contacto para ser volátil o por aire. En lo particular; si nos preguntases si México debiera cerrar fronteras con EEUU; nuestra respuesta sería: ’INMEDIATAMENTE’.



¿POR QUÉ LA ONU APROBÓ EL ATAQUE BACTERIOTERRORISTA DE EEUU?:



Mientras que por un lado EEUU venía viendo el riesgo que corría su estatus como 1era. Potencia frente a China. En la ONU se preocupaban por la sobrepoblación asegurando que ésta es la culpable del calentamiento global y no la sobreproducción de las fábricas contaminantes del 90% del CO2. Por ello; el 16 de Enero del 2019 en el pleno de la ONU; Christiana Figueres la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), presentó la ’Agenda 2030’; para los amantes del cine: ’Proyecto Thanos’. Donde declaró que una de las maneras más efectivas de luchar contra el cambio climático sería reduciendo a la población mundial. Desde esa fecha la ONU ya estaba a favor de aniquilar, extinguir, asesinar y envenenar a la humanidad por todos los medios posibles; incluso el bacteriológico para reducir la población mundial al 5% antes del año 2050. Por eso y ante la oferta de Donald Trump y la CIA; la ONU aplaudió el que EEU tuviera dicha iniciativa.







LA TRAICIÓN DE EEUU A LOS ALIADOS DE LA COFRADÍA:



Sin duda alguna la cofradía mencionada al principio de éste articulo; estaba a favor del atentado bioterrorista. Es muy cierto que al principio se cuestionaban si no les repercutiría o les rebotaría a ellos la epidemia. Sin embargo; al escuchar los argumentos del presidente Donald Trump y de acuerdo con los cálculos ofrecidos por la CIA. Sin embrago; hoy Europa está pagando con creces su aprobación nefasta. El mal de la pandemia se revirtió en contra de los aliados y lamentablemente también en contra de sus pueblos. El hecho de que ellos mismos fueran victimas del COVID-19; ha servido para verse lo desleales y antisolidarios que son entre ellos mismos, por lo que ya están analizando abandonar ésta cofradía para sumarse a la alianza con China y Cuba; pues éstos países han sido los únicos que se solidarizaron con ellos para erradicar el COVID-19. De ésta manera; pronto EEUU comenzará a perder sus aliados y su rango de 1era. Potencia; terminando vergonzosamente como un aliado más de China.



¿QUÉ ACCIÓN SALVARÍA A EEUU DE NO PERDER EL RANGO DE PRIMERA POTENCIA?:



De acuerdo con la geopolítica Estados Unidos ya perdió en el terreno económico y político. Solo que la prensa aun es su aliada y por eso no lo cacaraquean. Por ello necesita salvar su reputación ante el mundo; pues China lo ha dejado en ridículo mundial. Incluso hoy EEUU tiene más muertes por COVID-19 que la propia China. Quien sí demostró tener la capacidad militar, médica y tecnológica para la contingencia bacteriológica. Incluso logro un ’Record Guinness’ por la construcción más rápida de un hospital para la contingencia y atendido por robot´s enfermeros. Así de grande es la vergüenza por la que está pasando EEUU. Por otro lado sabe que al terminar la pandemia; sufrirá los estragos de la crisis económica por contingencia; por lo que no le queda otra que salir al mundo a robar.



Y es por esa razón que a pesar de estar en plena contingencia; EEUU anda haciéndole la guerra a Venezuela. Necesita forzosamente invadir y saquear Venezuela para enfrentar la crisis y es verdad que China ya lo amenazo con actuar militarmente si EEUU ataca Venezuela, pero a Donald Trump no le importa las reacciones posteriores, sino el efecto mediático. Y su plan consiste en una invasión militar exprés con una duración de 72 horas, donde tome Venezuela, capture vivo o muerto a Nicolás Maduro y lo presuma como un logro ante el mundo. Para cuando Rusia o China reaccionen; EEUU ya habrá logrado su objetivo internacional; simular que aún tiene el poder.



EL DESTINO DE DONALD TRUMP:



Después de todo éste caos perpetrado por la CIA; ésta agencia terminará por deshacerse de Donald Trump y culparlo por todos los crímenes cometidos por esta agencia de inteligencia en el resto del mundo, Donald Trump se convertirá en el cordero en sacrificio con el que la CIA lavará sus pecados. Vendrán las nuevas elecciones en EEUU y la CIA impondrá a un presidente de ’PAZ’ como lo hiciera con Barack Obama; después del destrozo dejado por George W. Bush. Es la CIA quien determina los resultados de la democracia en EEUU y es ésta misma el cáncer del globo terráqueo. Por otro lado; los países que hoy aún son aliados de EEUU; terminarán aliándose a China, incluso Estados Unidos cuando se vea mermada su economía y su soberbia; siempre y cuando no invada Venezuela.



CONCLUSIÓN:



Señoras y señores, en conclusión; el COVID-19 no fue producto de la naturaleza; sino de las ambiciones desmedidas de los hombres. Hoy todos los seres humanos sin excepción; somos los protagonistas de ésta ’3ra. Guerra Mundial Fría’.



NOTA: Éste artículo es dedicado al pueblo de Eyam (1666).



Fuentes:



http://www.motoreconomico.com.ar/aldea-global/el-dr-francis-boyle-creador-de-la-ley-bioweapons-dice-que-el-coronavirus-es-un-arma-de-guerra-biolgica



https://es.wikipedia.org/wiki/Virus



https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_de_las_pandemias



https://www.xatakandroid.com/mercado/huawei-estados-unidos-cronologia-conflicto-origen-bloqueo-desbloqueo-espionaje-todavia-probar



https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/08/06/5d49603cfdddffb74d8b45f5.html



https://www.bbc.com/mundo/noticias-52009150



http://www.alertadigital.com/2019/01/16/la-onu-nos-quiere-matar-pretende-reducir-drasticamente-la-poblacion-mundial-y-reducirla-al-cinco-por-ciento/



https://codigooculto.com/2020/02/agenda-2030-onu-disminuir-crecimiento-poblacion/



https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/16/quienes-hicieron-el-mapa-de-johns-hopkins-ya-habian-hecho-un-simulacro-en-octubre-pasado/



http://rojoynegro.info/articulo/ideas/el-covid-19-%C2%BFun-covid-20-acratovirus



http://rojoynegro.info/articulo/ideas/el-covid-19-%C2%BFun-covid-20-acratovirus



*Lic. En Derecho (UAGro.); Columnista y Analista Político-Social, Nacional e Internacional (APM), Barómetro Internacional (Venezuela) e HispanTv; autor del libro ’Catarsis Del Corazón’ Vol. 1 y 2; Representante Electoral de MORENA ante el IEPC Dtto. 5 Acapulco.



** Lic. En Derecho (UAGro.); docente y delegado sindical UAPPDO (UAGro.); Coordinador del Distrito 5.