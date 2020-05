COVID-19 como enfermedad profesional

CLUB PRIMERA PLANA: Gran Lección

La CENTRAL Sindical Internacional y sus socios de Global Unions están pidiendo que COVID-19 se clasifique como una enfermedad profesional para garantizar una protección más fuerte en el lugar de trabajo y el acceso a la compensación, así como a la atención médica. El llamado se hace hoy, en el Día Internacional del Trabajador.



"Si bien hay muchos aspectos del virus SARS-CoV-2 que aún no están claros, una cosa que está clara es que la mayor parte de la transmisión se produce en lugares de trabajo como hospitales e instalaciones de atención, así como en lugares de trabajo donde la transmisión puede ocurrir entre los trabajadores con el público’, señaló Sharan Burrow.



Ya existe evidencia de que en numerosos países, las medidas de protección en el lugar de trabajo, como el distanciamiento y el equipo personal, son insuficientes o incluso están ausentes.



Los trabajadores están obligados a asumir riesgos que no deberían tomarse, y en algunos casos, como en los almacenes de Amazon, enfrentan sanciones o despidos por plantear problemas de seguridad.

Incorporar COVID-19 a la clasificación de enfermedades ocupacionales es crucial para detener esto y reducir la propagación del virus. Esto se vuelve aún más urgente a medida que los países comienzan a relajar las restricciones sobre los sectores económicos y los espacios públicos,

La clasificación de la enfermedad profesional significaría que cuando los trabajadores están infectados con el virus, se presume que está relacionado con el lugar de trabajo a menos que se presente evidencia concluyente de lo contrario. También reforzaría las medidas de salud pública que existen y que evolucionarán en los próximos meses y años.

’También pedimos que se otorgue a la salud y seguridad en el trabajo el estatus de un derecho fundamental en la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una medida muy esperada que otorgaría a la protección de los trabajadores contra la muerte y la enfermedad la misma prioridad que la libertad de asociación, la negociación colectiva y la protección contra la discriminación, el trabajo forzado y el trabajo infantil ", dijo Burrow…..



LECCION INOLVIDABLE DEL COVID-19 A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Al participar en el Tercer Foro de las Dos Sesiones de China, con el Tema: La Comunidad de destino de la Humanidad, el presidente del Club Primera Plana, José Luis Uribe saludó al Excelentísimo embajador de China en México, Zhu Qingqiao, destacando que el COVID-19 deja una lección inolvidable a la Comunidad Internacional.



Destacó la cooperación entre China y México para enfrentar el coviv-19. Y dijo que ’extiendo mi más profundo reconocimiento a China International Publishing Group (CIPO), a la Revista China Hoy, filial latinoamericana y a la Cámara de Diputados, por otorgar un espacio al Club Primera Plana en este Tercer Foro de las Dos Sesiones de China, con el tema La Comunidad de destino de la Humanidad’

Añadió que indiscutiblemente que la pandemia Coviv-19 ha dejado la lección inolvidable para la comunidad internacional, en el sentido de que todos los países del mundo somos interdependientes y debemos tener una visión de comunidad de destino de la humanidad; para México y China en especial, queda para la posteridad, un total entendimiento bilateral donde prevalece el apoyo mutuo y sobresale la ayuda hacia nuestro país por parte del Gobierno Chino en relación de coronavirus, acción loable y solidaria inolvidable.



El gobierno de México ha reconocido y reiterado que China ha compartido toda la información sobre el virus, sus hallazgos y lo que aprendieron, asimismo ayudo a adquirir insumos y los vitales ventiladores para pacientes infectados. Antes que se extendiera la pandemia, China aseguro en las Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra Suiza, que se debían hacer esfuerzos conjuntos para combatir el nuevo coronavirus.



También hubo voces destacadas como la del responsable de salud de la misión de China, Feng Yong, quien señaló que México o cualquier otro país de América Latina contarían con asistencia técnica y de laboratorio, pero que era necesario solicitarla. «El país tiene qué decirnos qué tipo de ayuda necesitan y estamos listos para apoyarlos especialmente para mejorar la capacidad de diagnóstico», ofreció.



Sin lugar a dudas un mensaje pleno de hermandad y reconocimiento fue el del excelentísimo embajador plenipotenciario de la República Popular China en México, Zhu Qingqiao que dijo ‘Nunca olvidaremos que México estuvo cerca de China cuando empezó esta pandemia’. Hoy le decimos que China tampoco va a olvidar nunca que cuando necesitamos apoyo ustedes estuvieron cerca, eso sí cuenta en las relaciones’, Añadió, China y México no pararán sus pasos y juntos vencerán esta dificultad.

Agradeció al canciller, Marcelo Ebrard, la actitud del gobierno nacional de ayuda durante el inicio de la pandemia de Covid-19 en China.

Queda claro que ambas partes han trabajado estrechamente y a contrarreloj para fortalecer la cooperación bilateral frente a la pandemia. Y que a pesar de la alta demanda de los artículos médicos en el mercado local y global, China se ha esforzado al máximo para proveer los insumos a México en corto tiempo, Indudablemente que en la actualidad existe gran cercanía y estrecha colaboración entre ambos países, lo que ha quedado claro con conversaciones entre el presidente Xi Jinping y Andres Manuel López Obrador sobre la respuesta a la pandemia y otros temas de cooperación internacional.

Por su parte, la cancillería mexicana a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, ha reiterado que nuestro país está agradecido con el Gobierno Chino, la Embajada y la compañía china MEHECO porque ayudaron a conseguir y obtener los insumos requeridos por el sector salud mexicano para salvar vidas. Además ponderó el esfuerzo conjunto para establecer el puente aéreo entre ambas naciones, consistente en 20 vuelos repletos con toneladas de material médico, entre ellos los vitales ventiladores para hospitales.

Marcelo Ebrard, destacó también la solidaridad bilateral en pos de dar respuestas inmediatas a la atención de la pandemia y reiteró que el apoyo es mutuo y se seguirá fortaleciendo.

Por otra parte, en el ámbito periodístico, hemos mantenido estrecha comunicación con nuestros pares de China, por lo que para el Club Primera Plana, que me honro en presidir, es magnífica oportunidad para dejar de manifiesto la enorme relación que hemos alcanzado con nuestros colegas chinos, lo que deja patente el gran compromiso de colaboración e intercambio entre los periodistas de dos continentes comprometidos con el bien común de nuestros pueblos, fundamentalmente en omentos que requieren de la solidaridad, comprensión y apoyo mutuo, para paliar la situación actual, que de manera dramática y mortal se presenta desde fines del 2019 con la aparición del flagelo Coviv-19.

Finalmente, podemos asegurar que una vez que México haya superado la terrible y mortal pandemia y se encuentre en una situación más favorable, con una reactivación de la actividad económica, social y cultural, estrechará, aún más, su relación bilateral con China y, de manera conjunta, trabajaran en la necesaria y urgente reactivación económica internacional…..

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO RECHAZA ACTUAR CON NEGLIGENCIA ANTE HUELGA Y ANTE EL COVID-19, COMO ACUSA STUACh

La Universidad Autónoma Chapingo, se comprometió a presentar una Propuesta Integral al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo con miras a que termine la huelga pero ello será ’de acuerdo a los alcances reales de la Universidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público’, pero además se deslindó de cualquier caso de COVID-19 entre los huelguistas.

La Propuesta Integral de Solución a la huelga en la UACh, se desprende de la reunión llevada a cabo el pasado 20 de mayo a la que asistió el Rector José Solís Ramírez por invitación del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Dr. Víctor Villalobos Arámbula; los conciliadores de la STyPS, y la Comisión Negociadora Sindical así como la QBF, Hilda Flores Brito como representante de la Comisión Negociadora Institucional.

Por tal motivo, la UACh rechaza tajantemente la versión del sindicato que encabeza José Feliciano Gómez Flores, en el sentido de que la Universidad presentó una propuesta improvisada y que la Rectoría actúe con desinterés y negligencia al dejar a los trabajadores en medio de la pandemia del Covid-19.

La Institución, ratificó que su mayor interés es dar respuesta a las demandas de los trabajadores pero sin comprometer un presupuesto no autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como sucede con la solicitud de otorgar un apoyo denominado ’medida de fin de año’ por 12,500 pesos.

El Rector José Solís Ramírez, ha mostrado buena voluntad y compromiso institucional; ajeno a intereses personales o de grupo ya que la meta es crear las condiciones para continuar con el desarrollo de la Universidad en materia de educativa, en la formación de profesionales de nivel nacional e internacional….

