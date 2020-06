COVID 19 daña el ahorro en las Afores

+Trabajadores del transporte presionados



La CTM publicó en su órgano de difusión que de acuerdo al presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, las medidas gubernamentales adoptadas en energía renovable han causado incertidumbre y se puede traducir en un pequeño quebranto para las Afore.



Aunque el funcionario desestimó el tema, pues el monto es menor comparado con los recursos totales que administra el sistema, que son 4 billones de pesos.



Las Afore en su conjunto tienen invertidos 3 mil 250 millones de pesos en proyectos de energía. Esa cantidad no es nada comparado con los recursos del sistema, la exposición es pequeña. Ese tema no me preocupa, pero si esos proyectos se cancelan, sí tendrá impacto en los trabajadores, no se notará pero ahí estará, apuntó.



La pérdida de las Afore en proyectos de energía limpia, de concretarse, se sumaría a otras inversiones fallidas, como por ejemplo los 500 millones de dólares invertidos en Oro Negro por parte de Afore Sura y Citibanamex.



Dicha cantidad se asumió como una pérdida para los trabajadores una vez que la arrendadora de plataformas petroleras fue declarada en bancarrota. Al respecto, las Afore involucradas señalaron que se trataba de una pequeña parte de su portafolio total.



Otro caso fueron los 370 millones de pesos que invirtió Pensionissste para convertirse en la mayor accionista de la constructora ICA, entre 2015 y 2018, momento en el que se encaminaba hacia una crisis que desembocó en una reestructura financiera que borraría la inversión de la administradora.



Otro sería, donde estuvo involucrado el gobierno actual, con la cancelación del llamado Nuevo Aeropuerto de Texcoco, el cual fue cancelado mediante una consulta pública, y que sumados fueron 17 mil 190 millones de pesos de Inbursa, Pensionissste, Profuturo, XXI-Banorte y Sura, provocando en su momento grandes minusvalías a las Afore; sin embargo, según el gobierno, a la fecha, las administradoras mencionadas ya recuperaron el monto.



PAGARÁN TRABAJADORES PÉRDIDAS DE LAS AFORE



Debido a la pérdida de más de un millón de empleos que se anticipa como parte de las afectaciones económicas por la pandemia de Covid19, se prevé que los mexicanos saquen de sus cuentas individuales para el retiro alrededor de 6 mil 500 millones de pesos durante el primer semestre del año, cifra nunca registrada.



Aunque para Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), las administradoras están preparadas y cuentan con la liquidez suficiente para entregar dicha suma a los trabajadores.



De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se espera que entre enero y junio de este año alrededor de un millón de personas harán efectivo su derecho a retirar, por concepto de desempleo, parte de su ahorro en la Afore.



El promedio lo que sacan los trabajadores de su Afore es de 5 mil 100 pesos, según el organismo regulador y supervisor, en los primeros seis meses del año las administradoras deberán entregar 6 mil 630 millones de pesos, recursos que los mexicanos usarán para afrontar la crisis actual, desprotegiendo su futuro.



La cantidad que dispondrán los mexicanos en la primera mitad de 2020 es 22 por ciento superior a los 5 mil 400 millones de pesos que retiraron en el mismo lapso de 2019, cifra que en su momento fue la más alta desde que hay registro.



Dicho monto es superior a los 6 mil millones de pesos que el gobierno federal aprobó distribuir en un inicio mediante uno de sus programa principales…



TRABAJADORES DE LOGÍSTICA, MANUFACTURA Y TRANSPORTE, PRESIONADOS HASTA EL LÍMITE



Los trabajadores de los sectores de logística, manufactura y transporte, entre otros, están presionados hasta el límite por recortes salariales, descansos no pagados, despidos y recontrataciones debido a la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y, paradójicamente, el mundo depende de ellos ante la emergencia sanitaria, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



Desde los servidores públicos de limpieza y mantenimiento, hasta quienes se encargan de que permanezcan activas las industrias productoras de bienes básicos están cumpliendo sus obligaciones por necesidad, frente a la amenaza de un futuro incierto y porque en muchos casos son presionados de distintas maneras, incluida la falta de medidas elementales de higiene, puntualizó la académica de la Unidad Xochimilco.



El problema de fondo es que se asume que se trata de personal reemplazable sin dificultad y que el ámbito productivo se vuelve más eficiente, mientras menos mano de obra exista para sostener los niveles de ganancias.



Justo por esta lógica se están dando las condiciones para la formación de una crisis en la que la demanda se está contrayendo, provocando insuficiencia en la capacidad de gasto para reactivar el ciclo productivo, lo que a su vez va a limitar el potencial laboral para contratar personal, aun cuando la pandemia del coronavirus haya terminado.



Economistas y políticos miembros de la elite suelen subvalorar el papel preponderante de los empleados, en especial en las empresas que se dedican a la logística, la manufactura y el transporte, mencionando que la automatización y las revoluciones industriales contemporáneas disminuirán los costos del capital humano.



Si bien es cierto que la robotización masiva va a suceder en algún momento, al parecer cercano, ahora mismo, con la pandemia de COVID-19, el mundo depende de estos trabajadores, quienes han sido menospreciados y catalogados como obreros de baja especialidad, dijo la académica del Departamento de Producción Económica.



Por ejemplo, especialistas estadounidenses han reportado con alarma el incremento en 1,500 por ciento de la tasa de desempleo, que pasó de 282 mil a tres millones de personas en apenas una semana.



La doctora Azamar Alonso indicó que para comprender la dimensión real de la crisis económica –’a la que todos nos vamos a enfrentar en poco tiempo’– también debe considerarse la amenaza de cuarentena total que se cierne en particular sobre los trabajadores informales, los cuales, de acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, son más de 60 por ciento de la población económica activa a nivel global.



Este amplio sector no cuenta con seguridad social, prestaciones, pensiones ni otros derechos básicos, por lo que en un panorama tan incierto tendrá que elegir entre el riesgo de enfermarse y contagiar a su familia, o pasar hambre y, aun así, tener probabilidades altas de contraer el padecimiento.



Los gobiernos deben tomar conciencia de que no sólo se trata de incentivar la economía mediante estímulos fiscales y monetarios, sino que es una buena oportunidad para establecer nuevos mecanismos de trabajo en los que los actores informales sean miembros activos que ayuden a colectivizar fondos de emergencia y subsidios para estas situaciones, además de sentar las bases para fortalecer la cohesión social, reconocer la aportación de aquéllos y mejorar la capacidad productiva de los estados….



INFORMA SEP FECHAS REFERENCIALES PARA EL REGRESO A CLASES EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentó la Estrategia de Regreso a Clases Escalonada, para Educación Básica, Media Superior y Superior, correspondiente al Ciclo Escolar 2020-2021, así como el calendario de actividades para la conclusión del ciclo escolar vigente.



Manifestó que lo principal es la salud de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, así como de los docentes, por lo que sólo se regresará a clases presenciales siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde.



Señaló que a pesar de la emergencia sanitaria el proceso de aprendizaje en todos los niveles no se suspenderá, por lo que las y los alumnos tendrán garantizado su derecho a la educación.



Educación Básica



Para Educación Básica, informó que el programa de aprendizaje a distancia, Aprende en Casa, concluye el próximo viernes 5 de junio; la valoración del ciclo escolar se realizará entre el 8 y el 12 de junio, y el proceso de descarga administrativa para los docentes será a partir del 15 y hasta el 19 de junio. El Ciclo Escolar 2019-2020 concluye el próximo viernes 19 de junio.



A partir del 8 de junio y hasta el 7 de agosto, se transmitirán, por televisión e internet, los contenidos del programa Verano Divertido, con actividades lúdicas, recreativas y de esparcimiento para las y los estudiantes de Educación Básica.



El Secretario de Educación Pública informó, además, que el receso magisterial iniciará el lunes 22 de junio y concluirá el viernes 17 de julio, para dar paso a la capacitación docente y a los Consejos Técnicos Escolares, los cuales se desarrollarán entre el 20 y el 31 de julio.



Moctezuma Barragán precisó que el proceso de sanitización de planteles escolares e inscripciones, se realizará del 3 al 7 de agosto.



De tal forma, indicó que el próximo 10 de agosto será la fecha referencial para iniciar, formalmente, el Ciclo Escolar 2020-2021.



Entre el 10 y el 28 de agosto se implementará el Curso Remedial 20-21, para atender las dudas y rezagos que se hayan presentado durante el periodo de aislamiento preventivo; a partir del lunes 17 y hasta el viernes 28 de agosto, se aplicará la evaluación diagnóstica sobre los aprendizajes correspondientes al ciclo lectivo anterior.



Educación Media Superior



Para los estudiantes de Educación Media Superior, el Titular de la SEP informó que los exámenes del Concurso de Asignación 2020 se aplicarán de forma que no exista algún tipo de congestionamiento, por lo que se realizarán de manera escalonada, debido a la contingencia generada por COVID-19.



La aplicación de los exámenes se llevará a cabo como fecha referencial los días 8, 9, 15 y 16 de agosto, atendiendo las disposiciones sanitarias que emitan las autoridades correspondientes. Las calificaciones y alta al sistema de nuevos alumnos serán del 31 de agosto al 18 de septiembre, iniciando clases presenciales el próximo 21 de septiembre.



El inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 en Educación Media Superior será, referencialmente, el próximo 3 de agosto, con la impartición de cursos remediales y de nivelación.



La plataforma Jóvenes en Casa se mantendrá, por lo que tanto alumnas como alumnos podrán acceder a los contenidos hasta el 31 de julio. De igual forma, el receso magisterial en este nivel educativo será del 6 al 31 de julio.



Educación Superior



Finalmente, detalló que conforme a lo acordado con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el regreso a las universidades no se dará antes del 7 de septiembre.



Puntualizó que independientemente del tipo de periodo que tengan, ya sea trimestral, cuatrimestral, semestral o veranos, siempre y cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde, las universidades e instituciones de educación superior regresarán a las aulas luego de la fecha sugerida, respetando su autonomía….



